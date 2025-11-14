Макрон ще бъде домакин на украинския президент Зеленски в Париж на 17 ноември

Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски в Париж на 17 ноември, за да потвърди дългосрочната подкрепа на Франция за сигурността на Украйна, съобщиха от офиса на Макрон в петък. Съобщението е разпространено от генция Ройтерс.

Очаква се по време на срещата лидерите на обсъдят и двустранното сътрудничество в области като енергетиката, икономиката и отбраната, се казва в изявлението.

Това девето посещение на Зеленски във Франция от началото на войната, водена от Русия от 2022 г. насам, което “ще позволи да се потвърди ангажимента на Франция към Украйна в дългосрочен план и да се поддържа динамиката на работата по въпроса за гаранциите за сигурност“ в рамките на “Коалиция на желаещите”, допълва AFP.