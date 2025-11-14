IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон ще бъде домакин на украинския президент Зеленски в Париж на 17 ноември

Това ще бъде деветото посещение на Зеленски в париж от началото на инвазията

14.11.2025 | 13:18 ч. 12
Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски в Париж на 17 ноември, за да потвърди дългосрочната подкрепа на Франция за сигурността на Украйна, съобщиха от офиса на Макрон в петък. Съобщението е разпространено от генция Ройтерс.

Очаква се по време на срещата лидерите на обсъдят и двустранното сътрудничество в области като енергетиката, икономиката и отбраната, се казва в изявлението.

Това девето посещение на Зеленски във Франция от началото на войната, водена от Русия от 2022 г. насам, което “ще позволи да се потвърди ангажимента на Франция към Украйна в дългосрочен план и да се поддържа динамиката на работата по въпроса за гаранциите за сигурност“ в рамките на “Коалиция на желаещите”, допълва AFP.

 

