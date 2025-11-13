Още войски, гори и река: Ето как Украйна сдържа Русия в Купянск

В Източна Украйна има два града, където се водят улични боеве. Това са двете най-желани завоевания, към които в момента е насочена руската армия: Покровск в Донецка област и Купянск в Харковска област. И двете са места с голямо стратегическо значение, но макар всички индикации да сочат, че Покровск може да попадне в ръцете на нашествениците в краткосрочен план, украинските войски досега успяват да обърнат поражението в Купянск, което изглеждаше сигурно това лято, пише испанският El Pais.

Подкрепленията, докарани това лято, по-добрата координация между бригадите, предимствата на местния терен и концентрацията на руски войски около Покровск позволиха на украинските въоръжени сили да продължат да стоят здраво в крепостта Купянск.

На екрана на командния пункт на Магнет (кодовото име на командира на украинския 151-ви разузнавателно-щурмов батальон) се появява димяща сграда. Неговите дронове бомбардират жилищен блок в центъра на Купянск. Защитаващите се сили смятат, че руски войници са се укрили там. Час след нападението срещу сградата, наблюдателните дронове предават изображения на шест фигури, излизащи от входа на сградата, носещи чанти. Те са цивилни, бягащи за прикритие в мазето на съседната сграда. Магнет незабавно прекратява атаката и нарежда на войските на място да се преместят в убежището, за да потвърдят, че не са от вражеската страна.

В рамките на минути двама украински войници нахлуват в мазето. Те скоро потвърждават, че обитателите са цивилни и се оттеглят на по-безопасна позиция. Групата жители остава там.

„Евакуацията им е невъзможна; това би довело до жертви сред нашите мъже и сред тях“, казва Магнет.

Командният център на 151-ви батальон се намира на 25 километра от Купянск, точно на ръба на така наречената „зона на поражение“ – районът от фронтовата линия, където опасността е особено висока поради интензивната активност на вражеските дронове. Четирима войници от артилерийска бригада на Националната гвардия, чиято ракетна батарея „Град“ е на около седем километра от града, дават пример за това. Те обясняват, че докато през май са можели да достигнат позицията си за няколко часа, дори без да се нуждаят от каски и бронежилетки, днес може да им отнеме дни, за да могат да управляват своите „Град“, чакайки възможност да избегнат руските бомбардировъчни дронове.

Но сцената, видяна от изданието на 6 ноември на мониторите на 151-ви батальон, показва, че украинските въоръжени сили контролират ситуацията в общината, въпреки че тя е сива зона, което означава, че нито една от страните не доминира на терена. В сравнение с миналия август и септември, когато руското настъпление в центъра на града беше светкавично бързо, ситуацията се е подобрила в интерес на украинските интереси. Те не само спряха нашествениците в Купянск: както заяви президентът Володимир Зеленски на 7 ноември, неговите войски бяха изтласкали нашествениците с повече от километър назад в околните квартали.

В този район на фронта врагът не е издигнал отбранителните укрепления, които е построил в Донецк и на юг, в Запорожие, по време на мащабната, неуспешна украинска контраофанзива през 2023 г. Ето защо, твърди командирът на 151-ви батальон, те са в състояние да си възвърнат позициите.

„Акцент”, кодовото име на командир на батальон в 43-та механизирана бригада на Украйна, потвърждава, че с повече войски армията му би могла да настъпи към Купянск.

„Руснаците искат голяма политическа победа възможно най-скоро, независимо дали става въпрос за превземане на Покровск или Купянск, а най-големият ни проблем е, че ни липсват войници“, казва „Акцент”.

Полковникът изчислява, че неговите хора могат да останат на позициите си в продължение на 200 дни, без да се редуват за почивка. През първата година от войната ротациите на пехотата са били седмични.

Друг ключ към по-добрата украинска съпротива в Купянск, според свидетелствата на офицери от четири бригади, консултирани от този вестник, са не само подкрепленията, прехвърлени в района през лятото, но и фактът, че за разлика от Покровск, природата е първокласен съюзник.

Първото нещо, което ви прави впечатление по пътищата, свързващи Харков, областната столица, с Купянск, е интензивното движение на бронирани машини, както пехотни, така и танкови. Използването на тези машини в други сектори на фронта е драстично намалено, защото те са лесни мишени за дронове. Но западният фланг на Купянск, където украинските войски навлизат в града, е заобиколен от големи горски пространства. Сред дърветата, под по-голяма безопасност, войници се редуват през тези бронирани машини, проправяйки си път към първите улици на града.

Обратното се случва в Покровск, където достъпът до града за украинската армия е толкова труден, че подкрепленията на специалните сили на Министерството на отбраната, пристигнали на 3 ноември, трябваше да го направят в почти самоубийствена мисия - с хеликоптер.

Привид още не е навършил 30 години и вече се е сражавал като щурмов войник в някои от най-важните битки на тази война. Той е офицер в 15-та бригада на Националната гвардия в Купянск, но познава Покровск като своя длан, защото е бил разположен там преди година. Той все още има другари в този град, обсаден от руснаците, и посочва, че късметът на Купянск е, че нашествениците не разполагат с толкова ресурси, колкото в Покровск. Илюстрация на това, казва Привид, е броят на бомбите, които Русия хвърля върху украинските позиции в двата анклава: докато между 50 и 100 бомби се хвърлят дневно от руски самолети върху Покровск, броят на хвърлянията върху Купянск не надвишава 20.

Привид признава, че „моралът на войниците е лош“ поради липсата на подкрепления и че Русия, въпреки че е понесла три пъти повече жертви от защитаващата се армия, според данни на независими организации за военен анализ, продължава да атакува позиции с пехотата си.

Бариерата на река Оскил

Но руснаците са изправени пред друг недостатък в Купянск, обяснява Магнет, защото за да снабдяват войниците си вътре в града, те трябва да прекосят река Оскил, която обгражда Купянск по източния му фланг.

„Всеки път, когато се опитват да построят понтонен мост през реката, ние го разрушаваме, така че боеприпасите и провизиите, които техните мъже получават в центъра на града, са ограничени.“ Те дори не могат да разположат големи дронове за снабдяване на войниците си, а само малки наземни безпилотни летателни апарати с максимален полезен товар от осем килограма, казва Магнет.

„Акцент” твърди, че руснаците „имат огромни проблеми в логистичните си линии“ и че за да балансират везните, от август насам те фокусират 80% от артилерийския си огън и атакуващите си дронове срещу базите на украинските пилоти на дронове.

Батальонът „Акцент“ защитава село Купянск-Възловий, южно от Купянск. Това е главният украински бастион на левия бряг на река Оскил, ключово място за предотвратяване на преминаването на реката от врага. Купянск-Възловий е и важен железопътен възел, водещ към Луганск, област, окупирана от Русия.

Ако войските на Кремъл изгонят украинците от района и осигурят контрола си над Оскил, Акцент и Магнит са съгласни, поражението би било сериозен стратегически удар за Украйна.