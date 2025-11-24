Планът на Тръмп за мир: Какво печелят и губят Русия и Украйна

Преговори в Женева за край на войната в Украйна, промени в плана на Тръмп и умерен оптимизъм.

"Европейците загубихме представа, че трябва да бъдем подредени заедно с Щатите, а не да си мислим, че сме самостоятелна единица и можем да си правим военни и икономически алианси", коментира международният анализатор проф. Йонко Мермерски в студиото на "Денят ON AIR".

Той е на мнение, че още с встъпването си в длъжност през януари, Тръмп се опитва да минимализира загубите, щетите за ЕС и Украйна да са минимални. Целта е да няма явна капитулация на никоя от двете страни.

"ЕС събираме пари, даваме помощи, правим санкционни пакети, които нас ни санкционират. С "Лукойл" кого ще санкционираш, като 54% са по американските борси и фондове? Ние санкционираме Русия, но санкционираме себе си", добави проф. Мермерски.

По думите му американският президент Доналд Тръмп се дразни, че ЕС продължава да ползва руска енергия, макар и не директно и така Русия е финансирана от ЕС близо 2 пъти повече, отколкото Украйна с всички помощи, които ѝ даваме.

Журналистът Чавдар Стефанов акцентира, че украинците все повече осъзнават, че нямат изход. "Едното от много важните неща е да не се провеждат избори в Украйна следващите 100 дни. Европейците се аргументират с това, че едни избори ще подкопаят властта. Нов президент според САЩ пък трябва да се избере, за да спре корупцията", каза журналистът.

Възможни ли са компромиси?

Зеленски трябва да склони на териториални компромиси, защото на масата са заложени "човешки животи срещу голи полета".

"Дори да загуби 20% от територията си, Украйна ще е победител, тя е държава. За Русия има проблем - за да си потуши националните противоречия ѝ беше войната. В европейската част има 20-21 републики, които имат право да развиват култура, да говорят езика си, но нямат право да създадат своя държава", коментира Стефанов пред Bulgaria ON AIR.

"Ако сега спрат войната, Украйна ще бъде победител. "Няма да ти остане държава" каза Тръмп на Зеленски на злополучната среща в Овалния кабинет. Няма безкрайни войни, говорим за справедлив и траен мир, няма такъв за губещия, в този случай Украйна е губещата, иначе ще бъде смазана", добави проф. Мермерски.

