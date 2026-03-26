Калас: Украйна не бива да прави териториални отстъпки

Върховният председател на ЕС по външна политика Кая Калас съобщи, че ЕС е обезпокоен от натиска, който САЩ оказва върху Украйна по въпроса с териториалните отстъпки при преговорите с Русия. Темата е една от червените линии и за двете преговарящи страни.

"Това определено е грешен подход. Той, разбира се отговаря на руския наръчник за преговори - искат нещо, което никога не е било тяхно, и поради това ние сигнализираме, че става въпрос за капан, в който не бива да попадаме", коментира Калас, цитирана от ДПА.

Коментарът и дойде от кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Ройтерс, че САЩ са обвързали предложението си за гаранции за сигурност с условието Киев да предаде на Москва източния регион Донбас.