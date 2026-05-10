Трима загинаха в Украйна въпреки примирието

Най-малко трима души са загинали при руски удари в Югоизточна Украйна, а през последното денонощие по фронтовата линия са се състояли близо 150 сблъсъка, въпреки договореното с посредничеството на САЩ примирие между Киев и Москва, предаде Reuters, позовавайки се на украински представители.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че Русия и Украйна са се съгласили на тридневно примирие от 9 до 11 май. По-мащабните усилия за край на войната, която продължава повече от четири години, обаче засега остават без резултат.

Жертви и ранени в няколко украински области

В Югоизточна Украйна при руски въздушни удари са загинали по един човек в Запорожка, Днепропетровска и Херсонска област, съобщиха ръководителите на областните администрации и полицията.

В Харковска област осем души, сред които две деца, са били ранени при атаки с дронове срещу Харков и близките населени места, заяви ръководителят на областната военна администрация Олег Синехубов.

Още седем души, включително едно дете, са пострадали в Херсонска област при удари с дронове и артилерия, съобщи областният ръководител Олександър Прокудин.

По-рано беше съобщено и за атака с дрон срещу автомобил на спасителните служби в Днепропетровска област, при която е ранен 23-годишният шофьор.

Русия и Украйна отново се обвиняват взаимно

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 27 дрона с голям обсег към Украйна - по-малко от обичайното. Според Киев противовъздушната отбрана е свалила всички.

В ежедневния си доклад Генералният щаб на Украйна посочи, че за последните 24 часа са регистрирани 147 сблъсъка по фронтовата линия.

Украинските власти все още не са коментирали официално евентуални руски нарушения на примирието, което трябваше да включва и размяна на по 1000 военнопленници от всяка страна.

Руското министерство на отбраната обаче заяви, че Украйна е нарушила примирието чрез атаки с дронове и артилерийски обстрел срещу руски позиции. Москва твърди още, че руските сили са свалили 57 украински дрона.

Русия първоначално обяви едностранно примирие за 8 и 9 май, а украинският президент Володимир Зеленски настоя за прекратяване на огъня още от 6 май. И двете страни обаче бързо започнаха взаимно да се обвиняват в нарушения, пише БТА.