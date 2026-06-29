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Владимир Кличко пристигна в България

Олимпийският и бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува във връзка с предстоящото Европейско първенство

29.06.2026 | 15:00 ч. 4
Снимка: БФ Бокс

Снимка: БФ Бокс

Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ от президента на БФ Бокс Красимир Инински. 

Владимир Кличко е в София по покана на г-н Инински и предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта г-н Енчо Керязов, с председателя на БОК г-жа Весела Лечева, както и с кмета на столицата г-н Васил Терзиев, съобщиха от федерацията.

Олимпийският и бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува във връзка с предстоящото Европейско първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе в „Асикс Арена“ от 15 до 26 септември.

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