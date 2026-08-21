Трябва да се научим да живеем с войната: Киев се събужда за поредното утро на смъртта

Двама мъртви мъже лежаха на тротоара сред море от стъкло. На краката им няма обувки.

Убити през нощта от руски ракетни удари по жилищен комплекс в Киев, телата им бяха почти игнорирани в бледата, предразсъмваща светлина сред гледката от разбита зидария и накъсани дървета. Апатични оцелели се измъкваха от руините на девететажен жилищен блок, стискайки вещите, които можеха да спасят.

След това възрастна жена по халат пристъпи напред и застана пред двете тела, потискайки внезапен изблик на мъка, докато се взираше в едното.

Kyiv last night. A grandma crying over her grandson, killed by Russia. pic.twitter.com/S6ImGQmPwh — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) August 20, 2026

"Евген беше единственият ми внук", извика 73-годишната Алла, гледайки босия труп на по-младия мъж. "Той оцеля след първия ракетен удар, но апартаментът се запали и той беше заклещен в развалините. Не успяхме да го извадим навреме."

Тя сложи ръка на лицето си и се обърна.

Най-малко 16 души бяха убити и повече от 40 бяха ранени в Киев по време на множество руски ракетни удари по дузина различни места, включително детска болница и училище

След атаката президентът Зеленски заяви, че смъртните случаи са резултат от критичен недостиг на ракети за противовъздушна отбрана. В Telegram той написа:

"Докато Украйна няма достатъчно противобалистични средства, Русия няма сериозно да мисли за мир. Прехващачите за Patriot [американската система за противовъздушна отбрана] все още не са подменени и са необходими всеки ден. Всяка допълнителна ракета спасява живота на нашите хора.“

По-малко от 24 часа по-късно, вечерта на 20 август, Русия отново атакува Киев с дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко обяви около 17:30 ч. местно време, че катастрофа с дрон е причинила пожар в бизнес център в района на Голосеевски на града. По-късно той уточни, че е избухнал друг пожар в нежилищна сграда. Ударът е убил двама души и е ранил най-малко двама други.

Киевската градска администрация предупреди, че качеството на въздуха в района на Голосеевски временно се е влошило поради обстрела. На жителите е било препоръчано да затворят прозорците си и да ограничат времето си на открито.

Във вечерното си обръщение Володимир Зеленски заяви, че Украйна "определено ще отговори на Русия за тази атака, точно както е направила и на други атаки", и отговорът ще бъде "справедлив и широкообхватен".

Международните запаси от прехващачи и ракети Patriot са намалели след широкото им използване във водената от САЩ война срещу Иран.

Русия изстреля хиперзвукови ракети "Кинжал" и "Циркон", както и "Искандер" и севернокорейски балистични ракети KN-23 при атаката, според украинските военновъздушни сили. Най-малко двадесет ракети са проникнали през противовъздушната отбрана и са ударили Киев малко след полунощ в четвъртък сутринта. Руски дронове "Шахед" също бяха изстреляни по столицата.

Ден на траур за загиналите е обявен за петък.

Район "Соломянски", в югозападната част на украинската столица, където четирима души загинаха и 29 бяха ранени, понесе най-големия удар от ударите. Най-малко четири жилищни блока бяха ударени, а девететажна сграда беше срината от удар по покрива, който подпали горните етажи.

Откъси от разрушени животи се появиха с изгрева на слънцето. Звуците на плач, внезапната лавина от звънтящо стъкло, лаят на бясно куче, виковете на пожарникарите, водата от пожарните маркучи, стичаща се през останките, пишат от The Times.

Смъртоносните утрини стават нещо обичайно в украинските градове

Честотата и интензивността на руските ракетни удари се увеличават. Преди две седмици руска атака срещу Киев и околностите му уби 17 души, а девет бяха убити в града два дни преди това.

Миналия месец ООН регистрира най-малко 437 убити цивилни и 2610 ранени в Украйна, което е най-високият месечен брой на смъртните случаи от май 2022 г. Общият брой на жертвите е със 70% повече спрямо същия месец миналата година.

В подобен период Русия изстреля рекордните 376 ракети по Украйна, повече от два пъти повече от броя, изстрелян през предходния месец, както и близо 5000 дрона с голям обсег на атака.

Руските удари също така тестват дързостта и реакцията на съседите на Украйна от НАТО. Полша и Румъния разположиха самолети през нощта, за да наблюдават нарушенията на въздушното си пространство. Неидентифицирани дронове се разбиха и изгоряха в граничния район на Румъния с Украйна, а военноморски дрон, забелязан близо до газов завод в Черно море, беше унищожен от румънски изтребители F-16. Молдова заяви, че въздушното ѝ пространство е нарушено от поне един дрон.

Украйна отговори със собствена ескалация, като този месец стартира няколко вълни от ударни дронове, всяка от които включва стотици безпилотни летателни апарати, насочени към Москва и околния регион, атакуващи логистични центрове, складове, нефтена инфраструктура и промишлени цели.

Съобщава се, че най-малко девет руски цивилни са били убити при тези удари, въпреки че броят им е труден за проверка поради непрозрачността на руските методи за проверка. Но няма еквивалент в нивата на щети сред цивилното население и извън разрушените жилищни блокове в Соломянски, оцелелите и спасителите се движеха с уморената предпазливост на тези, които вече са многократно са били цел.

"За известно време си мислехме, че ако просто изтърпим това, ще свърши и ще можем да продължим живота си отново", казва 31-годишният майор Павло Петров, пресаташе на украинската държавна служба за извънредни ситуации, чиито мъже се изкачиха през руините на Соломянски. "Сега осъзнаваме, че не е свършило, продължава и трябва да се научим да живеем живот, наред с войната."

Петров имаше белези от шрапнели по лявата си ръка и крак, рани, които получи при двоен руски удар по близка сграда миналата година, при който загинаха трима украински държавни спасители и бяха ранени 19 други, много от които сериозно.

От началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. 122 спасители от Държавната служба за спешна помощ са били убити, а други 629 са ранени.

"Това са много загинали и ранени пожарникари, работещи за спасяване на хора далеч от фронтовата линия", казва друг спасител, 28-годишният сержант Васил Яценко. "Свикнали сме със спасяването на хора от горящи сгради, бързото прикриване, когато пристигат още ракети, и след това връщането им в огъня. Когато става въпрос за удари с балистични ракети, се чувстваме късметлии, когато извадим някой жив от развалините."

Слънцето бавно изгряваше над мястото в Соломянски, докато пожарникарите продължаваха да претърсват останките за оцелели. Телата на двамата загинали мъже бяха обвити в сребърни космически одеяла до разсъмване, чакайки да бъдат взети, за да се присъединят към останалите мъртви в съдебна морга.

Само на два пресечки от останките, трафикът от пътуващи започна да се натрупва по главния път, докато изтощеното от войната население се опитваше да остави ужасите на нощта зад гърба си за пореден път.