Руска ракетна атака срещу Киев, украински дронове атакуваха Москва

Русия и Украйна си размениха поредните удари във войната помежду си. Руска ракетна атака срещу Киев рани човек и предизвика пожари в украинската столица рано тази сутрин, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.
При атаката е ранен един човек.
Кличко посочи в публикация в приложението „Телеграм“ (Telegram), че отломки са предизвикали пожар в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата. Няколко автомобила са се запалили, а друг пожар е избухнал в район южно от центъра на Киев.
След 2:00 часа местно време на два пъти е била обявявана въздушна тревога, като всяка от тревогите е продължила около половин час.
След четири години и половина война украинските въоръжени сили изпитват недостиг на боеприпаси за противоракетна отбрана, а Русия през последните седмици засили атаките си с балистични ракети срещу Киев и други украински градове.
Сред най-ефективните средства за защита срещу балистични ракети, които са особено трудни за прехващане заради високата си скорост, са произвежданите в САЩ системи "Пейтриът". Украинската армия разполага с няколко такива системи, но недостигът на ракети прехващачи ограничава възможностите за използването им.
Междувременно украински дронове са атакували цели в района на Москва през нощта. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи в „Телеграм“, че противовъздушната отбрана е отблъснала повече от 50 дрона.
Спасителни екипи работят на местата, където са паднали отломки. Собянин първоначално не съобщи за евентуални щети или пострадали.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.