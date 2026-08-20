Масирана руска атака срещу Киев: Загинали, ранени, ударена е детска болница

Русия предприе масирана атака с балистични ракети и дронове срещу Киев малко след полунощ, при която загинаха най-малко 12 души, а поне 32-ма бяха ранени, съобщиха официални лица.

Последвалите експлозии отекнаха в различните части на града, като първите от тях започнаха след полунощ. Нова серия взривова имаше и рано тази сутрин.

Към момента на изготвяне на информацията нападението все още продължаваше. Сигнал за отмяна на тревогата прозвуча за кратко в 08:36 ч., но около 30 минути по-късно беше издадено ново предупреждение заради данни за руски ракети, насочващи се към Киев.

Ден на траур

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че най-малко 12 души са загинали, а екипите на спешните служби продължават работа на мястото на атаките. 21 август е обявен за ден на траур в града, добави кметът.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че при нападението са ранени около 40 души.

"Това беше масирана атака. Руснаците се подготвяха дълго време, комбинирайки различни видове балистични и крилати ракети, както и дронове, с цел да нанесат възможно най-големи щети на гражданската инфраструктура", каза президентът Володимир Зеленски в социалните мрежи и показа снимки от атаката.

Според Кличко, в Соломянския район отломки са паднали близо до пететажна жилищна сграда, като са избили прозорци и са предизвикали пожар. Повредена е била и девететажна жилищна сграда, като щетите са засегнали пространството между осмия и деветия етаж.

Emergency crews have been working at the sites of Russian strikes since overnight. It was a massive attack – the Russians had been preparing for a long time, combining different types of ballistic missiles, cruise missiles, and drones, aiming to cause as much damage as possible… pic.twitter.com/zvOkAwgNlf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026

Повредена е и детска болница

Повредена е била и сграда на детска болница в същия район - избити са прозорци, а в двора на лечебното заведение са горели автомобили.

Киевската градска военна администрация съобщи за най-малко 12 места на удари в районите Дарницки, Святошински и Соломянски. Регистрирани са щети по жилищни сгради, неуточнено "учебно заведение“, както и по няколко склада.

По време на самата атака Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за балистични ракети, насочени към столицата, както и за руски ракети "Циркон“, изстреляни от руската Курска област към Киев. На фона на нападението полските военновъздушни сили съобщиха, че са вдигнали изтребители за защита на полското въздушно пространство.

Кличко съобщи, че най-малко 14 пострадали са били хоспитализирани в резултат на атаката.

В ранните сутрешни часове, на фона на последвала вълна от нападения, над града се е носела миризма на дим, а над столичния район Печерск се е чувал звукът от прелитащи реактивни дронове, описа военният кореспондент Крис Йорк.

В близкия град Бровари, Киевска област, един мъж е загинал, а друг е ранен при атаката, съобщи ръководителят на областната военна администрация Тимур Ткаченко, като добави, че е пострадал неуточнен "промишлен“ обект.

Поредната атака срещу столицата идва в момент, когато Украйна изпитва остър недостиг на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът“ - единствената система, способна да прехваща балистични ракети. През последните седмици Русия се възползва от тази ситуация, като драстично увеличи броя на средствата, използвани при масираните атаки.

"За съжаление, докато Москва инвестира в балистични ракети и ескалация, подобни удари невинаги получават адекватния отговор от страна на света“, заяви Зеленски и добави: "И докато Украйна не разполага с достатъчно средства за противобалистична отбрана, Русия няма да разглежда сериозно въпроса за мира".

Украйна също така се опитва да разработи собствена система за противовъздушна отбрана срещу балистични ракети. "Fire Point“ – украинският отбранителен концерн, създал високоефективните ударни дронове FP-1 и FP-2, както и крилатите ракети "Фламинго“ - разработва системата за ПВО "Фрея“, проектирана специално за поразяване на приближаващи балистични ракети.