Офринио посреща ново българско училище: 20 деца ще учат български

Голям е интересът от страна на български семейства, които живеят постоянно или сезонно в района на Офринио към училището за изучаване на български език. Училището за изучаване на български език в Офринио отваря врати на 4 октомври, което е още един признак за нарастващото присъствие на български граждани в крайбрежната зона на област Кавала. Създаването му е в резултат от интереса, проявен от български семейства, които живеят постоянно или прекарват голяма част от времето си в района.

Зад инициативата стои Сдружение "България" в Северна Гърция, което през последните години е развило мрежа от неделни училища за изучаване на български език в редица райони.

Още през миналия юни сдружението отправи отворена покана към родителите в Офринио, за да се установи интересът към създаването на групи за деца на възраст от 4 до 18 години.

В интервю за Lionnews.gr Таня Колева, директор на българското училище в Кавала, потвърди, че интересът в района на Офринио е голям.

"Става дума за деца на българи, които живеят постоянно в района, но също и за деца от смесени бракове. Това дава възможмост на родителите, при решение за завръщане в България, децата по-лесно да се влеят в българската образователна система", отбеляза Колева.

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Децата от български произход или от смесени семейства, които живеят в региона, посещават редовно гръцките държавни училища. Тези класове функционират допълнително, извън редовната училищна програма, като основната им цел е изучаването на българския език. Обучението е безплатно.

Случаят с Офринио не е единичен. Сдружението "България" поддържа неделни училища и в Серрес, Драма, Кавала и Комотини, както и в Като Неврокопи, Неа Перамос, Неа Врасна и Аспровалта.