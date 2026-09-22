Посланикът на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си

Посланикът на Португалия в България - нейно превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва, е намерена мъртва в дома си, съобщава "24 часа".

Служители в посолството се притеснили, след като не отишла на работа.

Около обяд 66-годишната жена била открита мъртва в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Няма следи от насилие, по неофициална информация вероятно става въпрос за инфаркт. .

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия, като дипломат е работила още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена.