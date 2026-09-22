BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 68

Посланикът на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си

Няма следи от насилие, вероятно става въпрос за инфаркт

22.09.2026 | 14:34 ч. Обновена: 22.09.2026 | 14:34 ч. 13
Снимка: Посолство на Португалия

Снимка: Посолство на Португалия

Посланикът на Португалия в България - нейно превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва, е намерена мъртва в дома си, съобщава "24 часа". 

Служители в посолството се притеснили, след като не отишла на работа.

Около обяд 66-годишната жена била открита мъртва в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Няма следи от насилие, по неофициална информация вероятно става въпрос за инфаркт. .

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия, като дипломат е работила още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Ана Мария Рибейро да Силва Португалия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem