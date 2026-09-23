Часовникът HUAWEI Watch GT 7 Pro мисли няколко стъпки напред

Когато Huawei представи новата си серия умни часовници HUAWEI Watch GT 7 (съвместими с iOS и Android), първата ми мисъл беше, че компанията е развила функции, които мислят няколко стъпки напред. Това в пълна степен важи за спортните режими, предвид акцента върху ските, сноуборда, голфа и колоезденето. Всички тези функции виждаме в пълния им блясък в най-развития модел от серията – HUAWEI Watch GT 7 Pro. Какво всъщност можете да очаквате от него?

Приятен дизайн и устойчивост

Часовникът има спортна и интересна визия с акцент върху каишката. В моя случай тя е в жълт цвят, но потребителите могат да се спрат на други два варианта - в черно или зелено. Самата каишка е дишаща и е направена от флуороеластомер. Тя е проектирана така, че да приляга плътно около китката, за да няма излишно триене и приплъзване, дори при изпотяване по време на спорт. Материалът щади кожата и няма дразнене при по-продължително носене. Иновацията в дизайна в случая носи името EasyCross, благодарение на която има здраво захващане и няма шанс да се откопчае по време на спорт.

Безелът на часовника пък е от нанотехнологична керамика, а средната рамка – от титанова сплав. Дисплеят е покрит със Sapphire Glass, което прави устройството много устойчиво на надрасквания и при удари. Очевидно Huawei се е спряла на премиум материали, за да гарантира, че дори при изключително активно ползване на часовника и редовно спортуване, той ще остане здрав и с добър външен вид.

Жълтата визия на HUAWEI Watch GT 7 Pro е една идея по-ярка от това, което ми допада, но пък черната и зелената изглеждат като по-лесни за вписване в ежедневния стил на всеки.

Фокус върху спорта

Основният акцент, който Huawei поставя в цялата си серия нови часовници, е върху спортовете на открито. В случая е заложила на нови функции за ски, сноуборд и планинско колоездене, както и за голф. Но все пак имайте предвид, че общият брой на спортните режими е над 110, така че има наистина богат избор.

Ски и сноуборд

Въпреки че лятото все още отказва да си тръгне, HUAWEI Watch GT 7 Pro е подготвен за зимния сезон и спортните занимания тогава. Той дава достъп до карти за повече от 3000 ски курорта по света, включително за Банско, Пампорово, Боровец, Добринище, Чепеларе и Витоша. Добавени са и двете писти при хижа „Здравец“, пистите Офелиите, Копривките и Даулите.

Всяка от картите се тегли през приложението Huawei Health, с което часовникът се свързва, за да можете да го ползвате и да имате достъп до различни функции и статистики. Самите писти се показват в различни цветове според трудността им, така че скиорите и сноубордистите да са максимално улеснени в ориентацията.

Независимо какво кара потребителят, HUAWEI Watch GT 7 Pro автоматично разпознава дали ползва ски или сноуборд. Нещо повече, той разбира дали човекът се намира на лифт или влек, или пък се спуска надолу по някоя писта. Едно от най-ценните неща на този режим, са различните показатели, които следи, като активно време, изминато разстояние, развита скорост, както и каква е общата денивелация при спускане.

Професионалните ски метрики включват разпознаване на завоите, изчисляването на радиуса и броя им (Turn Detection) и засичане на центробежната сила при остри завои (G-Force Detection). Помислено е и за компаниите, които ходят заедно да карат ски и сноуборд. Добавен е режим за групови тренировки Team-Up, благодарение на който в реално време може да се види локацията на останалите и какви са техните показатели на пистата. Така, ако отидете с приятели в някой по-голям курорт в Австрия или Франция например, ще знаете кой на коя писта се намира по всяко време, как се справя и ще можете да се забавлявате заедно дори от разстояние.

Хубавото на ски и сноуборд режима на HUAWEI WATCH GT 7 Pro е, че е подходящ както за начинаещи скиори, така и за доста по-напреднали. Помислено е и за онези, които се учат да карат на закрито, като има добавени нови режими за целта. При тях активността може да се следи безпроблемно, дори и да няма GPS сигнал. Идеята е да можете да следите какво правите, дори когато се учите да карате ски или сноуборд. Така можете по-лесно да подобрите представянето си и да съкратите периода на учене.

Независимо каква е тренировката – за закрито или открито – в края ѝ всички данни от нея се събират в приложението Huawei Health, а по-голямата част от тях се виждат и на самия часовник. Можете да научите не само каква е била средната скорост и пулсът ви, но и какъв е стресът върху тялото от самата тренировка и наситеността на кръвта с кислород. Идеята е, че можете да проследите всичко стъпка по стъпка.

Колоездене

На същия принцип като при ските, могат да се теглят карти и за колоездачи. Всъщност часовникът може да проследява както колоездене в градска среда, така и извънградско, включително на доста дълги разстояния. Удобството на картите е, че всеки маршрут може да бъде разгледан предварително, а това означава по-умело планиране на цялата тренировка.

По време на каране часовникът може да извести за наближаването на остър завой, да прави профил на предстоящите изкачвания и да каже колко сериозен наклон предстои. В реално време се предоставя информация и за оставащото разстояние. За да се предотвратят злополуки, HUAWEI Watch GT 7 Pro разпознава дали потребителят няма да навлезе с прекалено висока скорост в остър завой, ето защо дава предварително гласово и тактилно предупреждение.

При спортовете на открито опцията за засичане на падане е ключова, но функцията работи дори и да не спортувате, стига да сте я включили още при свързването на устройството с приложението.

Гмуркане

Вече няколко поколения висок клас часовници на Huawei са проектирани, така че да се ползват и от гмуркачи. HUAWEI Watch GT 7 Pro също има сензор за дълбочина и поддържа свободни гмуркания на дълбочина до 40 метра. Няма защо да се притеснявате дали устройството би издържало нещо подобно, защото е с водоустойчивост 5 ATM и защита IP69, т.е. става за плуване в басейн.

Да не забравяме здравето

Друга нова функция, която заслужава потребителското внимание, е Morning Briefing. Както подсказва и името ѝ, тя се активира около 5-10 минути след събуждане, а задачата ѝ е да даде максимална информация за здравето на база на предходния ден. Включени са данни както за качеството на съня и физическата активност, така и за нивата на стрес. На база на това, HUAWEI Watch GT 7 Pro може да препоръча на потребителя колко да се движи през новия ден и дали няма нужда от повече почивка за възстановяване.

Освен това информацията за здравните показатели е подобрена. Вече има функция, наречена „Физическа готовност“, която събира няколко ключови данни – за емоционалното благосъстояние, качеството на съня, изгорените калории и вариабилността на сърдечната честота. Така може да определи нивото на възстановяване, избирайки една от общо пет степени.

За целите на по-добрите препоръки, Huawei използва изкуствен интелект, който комбинира данните за сърдечното здраве, съня, стреса, храненето и употребата на телефона. Благодарение на това часовникът дава по-персонализирани предложения.

30 минути след тренировка пък часовникът приканя потребителя да допре показалеца си до страничния сензор, за да му направи електрокардиограма. Хубавото е, че HUAWEI Watch GT 7 Pro може да открие потенциални рискове от предсърдно мъждене, благодарение на своя PPG сензор. Това не бива да замести търсенето на медицинска помощ, а по-скоро може да е повод за допитване до лекар, ако има съмнения за аритмия.

Събраната информация за ежедневните здравни статистики, включително за съня, натоварването и времето за възстановяване, са ключови за т.нар. Health Insights. Идеята тук е, че часовникът може да подскаже кога е добре човек да прави по-сериозна тренировка и да се товари и кога да заложи на почивка, защото има нужда от възстановяване.

Добре познатите от софтуера на Huawei Health Clovers вече обхващат не три, а четири категории. Най-новата е храненето, като съществен фактор за това как се чувства човек. За онези, които редовно забравят да пият вода, часовникът може да им помогне да следят този навик.

Друга ценна функция, свързана с близките хора, е Health Community, която дава възможност да следите някои от здравните им показатели. Възможността е особено ценна, ако искате да сте по-спокойни за ежедневната активност и съня на възрастни родители или близки. И все пак имайте предвид, че часовникът не е за медицинска употреба.

Други ключови функции

С HUAWEI Watch GT 7 Pro могат да се извършват директни безконтактни плащания чрез Curve Pay, което прави устройството полезно за различни ежедневни задачи. Според лабораторните тестове на Huawei часовникът има до 21 дни живот на батерията при лека употреба, а при средно натоварване – 12 дни. В режим за трейл бягане, който изисква следенето на много показатели, включително постоянно местоположение, батерията издържа до 51 часа. Последното означава, че е подходящ за по-дълги състезания. Реалната издръжливост на батерията все пак може да се различава от посочените данни в зависимост от начина на употреба.

В този модел компанията е запазила своите минитренировки (Mini-workouts), водени от симпатична панда. Вече има над 30 такива тренировки за 10 части от тялото. Те са добра опция за разтягане при схващане на врата, за йога на лицето и други. Ако направите определен брой тренировки, ви се отключват нови циферблати с пандата, която се намира в различни емблематични точки на света.

Говорейки за движение, Huawei дава възможност за сваляне на безплатни пробни версии на спортни приложения и на трети страни. Запалените по спорта ще оценят истински това.

В търсене на баланс

Цялата серия HUAWEI Watch GT 7 включва часовници, които се фокусират силно върху здравните и спортните показатели. Новите си устройства Huawei позиционира като подходящи за спортни ентусиасти, които искат часовник, създаден с реална експертиза, свързана с опознаването на потребителските нужди години наред.

От своя страна, HUAWEI Watch GT 7 Pro е часовник за онези, които търсят баланса между ежедневните задачи, нуждата да следят известията си, но в никакъв случай не пренебрегват здравето и спорта като начин за постигането му. С този часовник компанията отново мисли няколко стъпки напред, намирайки начин да донесе повече добавена стойност чрез устройство, което носим на китката си.

Не на последно място при покупка на устройство от HUAWEI WATCH GT 7 Series до 31 декември 2026 г. потребителите получават и безплатен достъп до Multipass – комбинация от партньорски приложения и HUAWEI Health+.