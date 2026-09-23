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Виденов крещял на съседката си: Стига с тая пожарна, няма да звъниш, дай лопата на жената

Вчера в имота на бившия премиер пламна пожар

23.09.2026 | 11:35 ч. Обновена: 23.09.2026 | 11:35 ч. 0
Виденов крещял на съседката си: Стига с тая пожарна, няма да звъниш, дай лопата на жената

Иванка Глухова, която разкри за пожара, предизвикан от Жан Виденов, даде шокиращи подробности от драмата в Марково. Тя беше нападната от неколцина, че едва ли не си е измислила случая и се е възползвала от името на популярния си съсед. 

Работник, който очевидно е бил наблизо, коментира под публикацията на Глухова, че Виденов се е опитал да възпрепядства жената да извика пожарна.

"Аз работя там на близо чувах господина викаше "Само стига с тая пожарна, няма да звъниш, дай лопата на една жена. И едно момче беше изплашено много, само горе долу обикаляше дано да е добре и да се успокоил момчето", написа той в коментар под публикацията на Глухова. 

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Тя потвърди случилото се. 

"На мен крещеше да не викам пожарна ,той щял да се справи, ама като видя накъде вървят нещата и взе да крещи да се носят кофи и лопати. Явно така е възпитан човека", твърди дамата от Марково.

Упрекната в социалните мрежи, че нарочно е създала сензация с името на бившия премиер, Иванка застава зад думите си и настоява, че пироманите няма и не бива да се крият. Естествено, мнозина я подкрепиха.

В същото време стана ясно, че това е втора такава проява на бившия премиер, прочул се с космическата инфлация и гладната зимна преди 30 години. Преди две лета също подпалил огън в имота си и оттам тръгнал пожар. Съставили му акт от пожарната.

Парцелът на Жан Виденов е празен, без постройка в него.

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