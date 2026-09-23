Проф. Ива Христова: Грипът идва, ваксинирайте децата

И тази есен освен сезонните вируси, грипът също ще ни атакува. Пред bTV проф. Ива Христова, директорът на Националния център по заразни и паразитни болести , коментира има ли достатъчно безплатни противогрипни ваксини за децата.

Припомняме, че от тази година безплатната противогрипна ваксинация е разрешена за децата от 6-месечна до навършване на 8-годишна възраст, както и за деца до 18 години с хронични заболявания.

Грипът идва

По думите на Христова се очаква да доминира грип А (H1N1), който беше по-рядък миналата година. По думите ѝ и трите компонента в противогрипната ваксина са сменени.

“И трите всъщност компонента в противогрипната ваксина са сменени. Тоест показали са толкова голяма промяна, че се е наложила подмяна на щамовете“, коментира експертът и добави, че все още няма доказан грипен вирус в циркулация.

“Това не значи, че не започва бавно тази циркулация, просто не е достигнало до лекарите или до нас. Но за това пък имаме парагрипни вируси, аденовируси и причиняващите основно хрема рино- и бокавируси, основно при деца. Това е контингентът, който и очаквахме“, каза директорът на НЦЗПБ.

Според проф. Христова, когато грипният вирус се появи, той буквално измества останалите вируси.

“Бавно, постепенно започва да се повишава броят на регистрираните на седмица болни с остри респираторни заболявания. И това е една тенденция вече няколко седмици. Да, отново ниски са, но тенденцията е към повишаване“, каза тя. По думите ѝ данните вече показват над 700 заболели в наблюдаваните сентинелни проучвания, а заболеваемостта е малко над 20 на 10 хиляди души. „Но тя ще стигне до 150 на 10 хиляди миналата година. Така че бавно, но тенденцията е нагоре“, допълни проф. Христова.

Кога да се ваксинираме?

Проф. Христова коментира, че най-подходящият момент да се ваксинираме е октомври, ноември. “Условието е да сме напълно здрави, когато се поставя тази ваксина“, обясни специалистът и направи важно уточнение по отношение на децата.

“Децата трудно са напълно здрави и не можем да го чакаме напълно здрави. Достатъчно е да нямат остро заболяване, защото само то е противопоказание. Тази хронична хрема, която те влачат, това не е противопоказание, защото ако чакаме напълно здрави, няма да успеем да ги ваксинираме“, обясни проф. Христова.

Тя препоръча при първа възможност децата да бъдат ваксинирани.

Тази година за първи път по националната програма са осигурени безплатни противогрипни ваксини и за деца.

“Трябва да знаем, че за първа година всъщност - и то е цяло чудо, че успя да се договори - безплатни дози и за деца, защото националната програма стартира през месец май“, обясни проф. Христова.

Тя посочи, че всяка година се договарят все повече противогрипни ваксини. „За тази – 560 хиляди, за предишната – 407, за по-предишната – 300 хиляди.“ По отношение на детската ваксинация проф. Христова уточни, че програмата обхваща децата до навършване на 8-годишна възраст, а също и тези до 18 години с хронични заболявания.