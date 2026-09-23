Анализатори: 28 двойки за поста на “Дондуков” 2, ще има ли изненади

Жребият в ЦИК днес ще определи номерата в бюлетината за всяка двойка кандидати за президент и вицепрезидент. На тези избори за поста на “Дондуков” 2 има рекорден брой кандидати - 28 кандидат-президентски двойки. Изборите са на 25 октомври.

Според политолога проф. Румяна Коларова, кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин е най-очакваната и изненада няма. Според нея основната идея е била да се намери по-атрактивен кандидат.

"Може би от самото начало е била идеята да го обявят на 22 септември. Самото очакване винаги привлича внимание. Но когато има дълго очакване и няма изненада - понякога ефектът е обратният", коментира проф. Коларова в предаването "България сутрин".

Историкът и политически анализатор доц. Светослав Живков също не вижда изненада от гледна точка кандидата за президент на “Възраждане”. Според него съмнения е имало около номинацията за вицепрезидент.

Как ще продължи кампанията?

Според проф. Коларова изборната кампания, която стартира сега, ще можем да я оценим в самия изборен ден.

"Стратегическото позициониране на основните кандидати беше насочено към блокиране на потенциалните добри кандидати. Илияна Йотова и в някаква степен Гюров се опитаха да блокират кандидатури, които щяха да бъдат по-добри от тях", анализира проф. Коларова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея, ако ГЕРБ бяха издигнали кандидат в лицето на кмета на Бургас Димитър Николов, то това би била най-силната кандидатура.

"Да блокираш един Димитър Николов е стратегически ход. "Евровизия" го блокира. Съжалявам, че стигнахме до този набор от кандидат-президентски двойки”, каза още проф. Коларова.

Десницата и проруския лагер

Доц. Живков изтъкна, че самата ГЕРБ носи отговорност за липсата на свой кандидат.

"Много неща трябваше да се случат, най-вече диалог и нормална комуникация между политическите сили. Издигането на общ десен кандидат беше само един от възможните изходи. Имаме рекорден брой кандидати. Прави впечатление, че освен олимпийските кандидати, определено пропутинският и проруският лагер има доста номинации. На Йотова целта е да се представи като по-умерен кандидат", смята политическият анализатор.

Проф. Коларова подчерта, че не бива да се избързва със заключенията, защото са са възможни и изненади. "За да си гарантира ГЕРБ позицията на втора политическа сила, трябва да останат встрани от цялата суматоха", заяви тя.

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