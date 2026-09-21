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Мария Захарова: Зеленски е психично болен терорист

Западът убеди Зеленски, че е централна фигура в международния дневен ред

21.09.2026 | 12:04 ч. 24
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отново нападна украинския президент Володимир Зеленски.

"Действията на Володимир Зеленски потвърждават, че той е психично болен терорист", каза Захарова в интервю за ТАСС след Световния фестивал на младежта.

“Това, което вършат киевският режим и Зеленски, е, разбира се, открит тероризъм. Целта на терористите е да сеят паника и да насаждат страх. Това е същината, двигателят, движещата сила - не просто да завземат, покорят, присвоят и ограбят или да упражнят някакво влияние, а именно да всеят ужас“, отбеляза дипломатът, коментирайки заплахите на Зеленски по адрес на гражданската авиация. 

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“Имало е немалко такива безумци, които са вярвали, че злобата и омразата им ще накарат планетата да се премести в друга орбита”, каза още Захарова.

Както подчерта Захарова, на международни форуми са проведени хиляди конференции, на които се изтъква, че "всяването на страх е една от основните цели на терористите – именно върху това те се съсредоточават“. 

"Западът буквално убеди Зеленски, че той е централна фигура в международния дневен ред. Това е погрешно впечатление, но то му бе внушено. В резултат на това той вярва, че може да използва този привиден статут, за да всява страх и да разпространява идеология на сплашване срещу онези, които мрази. И точно това направи той. Въпреки това Земята продължи да се върти“, каза още руският дипломат.

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Тагове:

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