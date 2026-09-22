Костадин Костадинов е кандитатът за президент на "Възраждне", Волгин - за вице

На знаковата дата 22 септември ПП "Възраждане" обяви кандидатурата на Костадин Костадинов, лидер на партията, за президент на България.

"Възраждане" представи кандидатурата си във Велико Търново навръх Деня на независимостта.

Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вицепрезидент.

Кандидатпрезидентската двойка посети "Царевец“, за да поднесе венец по случай 118 години от обявяването на Независимостта на България на Пирамидата на Независимостта.

"Радвам се, че точно днес, сме точно тук - символ на нашата история от средновековието", каза Костадинов.

Кандидатът за президент каза още, че България е “специална страна".

“Да се надяваме, че скоро, благодарение на всички нас, независимостта на България няма да е просто един ден в календара и няма да бъде просто един празничен миг, който да отмине, а ще се превърне в нещо реално“, добави още лидерът на “Възраждане”.

Той благодари и на участвалите в допитването, организирано от “Възраждане“ при избора на кандидатура за президентските избори. По думите му анкетата е продължила повече от месец и в нея са се включили над 16 хиляди души, като голяма част от тях не са членове или симпатизанти на партията.

По-рано от формацията обявиха, че резултатите от допитването ще бъдат използвани при определянето на кандидатпрезидентската двойка.

“Това са хора, които просто искат най-накрая България да направи различен избор за своето бъдеще“, каза Костадинов.

Лидерът каза, че участниците в анкетата са посочили различни качества, които очакват от бъдещите президент и вицепрезидент, но едно послание се е откроило над останалите.

“Основното нещо, което тези хора искаха, е българските политици да обичат България. Може да звучи патетично, дори изтъркано, но истината е, че те очакват от българските политици да обичат България, да обичат българския народ“, заяви кандидатът за президент.

Костадинов свърза избора кандидатурата да бъде представена във Велико Търново с историческото значение на града и разказа личен спомен от детството си. По думите му през 1986 г., след първи клас, заедно с родителите и сестра си пътувал из България и именно посещението му в старата столица било сред преживяванията, поставили началото на силната му привързаност към страната.

Още преди дни депутатът Цончо Ганев съобщи, че именно на 22 септември формацията ще представи своята кандидатпрезидентска двойка. По думите му датата и мястото са избрани символично заради годишнината от обявяването на Независимостта на България.