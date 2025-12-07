Какво представлява диетата „планк“ – една от най-популярните рестриктивни диети

В желанието си за бързо отслабване сме склонни да опитаме различни режими и диети, особено такива, които обещават магически резултати за кратко време.

Именно такава е и диетата наречена „планк“, която се превърна в хит в социалните мрежи.

Представяна като лесен път към бързо отслабване, тя обещава намаляване на теглото с до девет килограма само за две седмици, както и дълготрайна промяна в метаболизма. Но колкото повече обещава една диета, толкова повече въпроси повдига – особено когато е толкова рестриктивна, протеинова и нискокалорична, колкото е диетата планк.

Този хранителен режим няма нищо общо с позицията „планк“ и въпреки популярността ѝ, произходът на диетата остава неясен. Структурата ѝ е твърде строга, за да бъде препоръчана като здравословно хранене. И все пак милиони хора по света я пробват, привлечени от обещанията за „нов метаболизъм“ и поддържане на тегло.

