Ситуацията във Венецуела показа, че всяка държава трябва да укрепи максимално въоръжените си сили. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви това в коментар пред журналисти, предава ТАСС.
„Операцията в Каракас беше най-доброто доказателство за това, че всяка държава трябва максимално да укрепва въоръжените си сили, не позволявайки на разни богати нагли индивиди лесно да променят конституционния ред в търсене на петрол или нещо друго“, подчерта Медведев.
Според него „само ядрен арсенал може да осигури максимално укрепване, гарантиращо надеждна защита на страната!“
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
„Да живее ядреното оръжие!“, отбеляза заместник-началникът на Съвета за сигурност на Русия. „Брутална военна операция в независима държава, която не представляваше заплаха за Съединените щати. Залавянето от специални части на законно избран президент и съпругата му. Разбира се, всичко това е строго в рамките на международното право и националното законодателство, в съгласие с американския Конгрес. Почти пълно мълчание от демократична Европа“, заяви Медведев. „Накратко, още една брилянтна стъпка към Нобеловата награда.”