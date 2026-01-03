IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Медведев: Примерът на Венецуела показа, че само ядрен арсенал осигурява защита

Още една брилянтна стъпка към Нобеловата награда

03.01.2026 | 16:14 ч. 69
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Ситуацията във Венецуела показа, че всяка държава трябва да укрепи максимално въоръжените си сили. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви това в коментар пред журналисти, предава ТАСС.

„Операцията в Каракас беше най-доброто доказателство за това, че всяка държава трябва максимално да укрепва въоръжените си сили, не позволявайки на разни богати нагли индивиди лесно да променят конституционния ред в търсене на петрол или нещо друго“, подчерта Медведев.

Според него „само ядрен арсенал може да осигури максимално укрепване, гарантиращо надеждна защита на страната!“

Свързани статии

„Да живее ядреното оръжие!“, отбеляза заместник-началникът на Съвета за сигурност на Русия. „Брутална военна операция в независима държава, която не представляваше заплаха за Съединените щати. Залавянето от специални части на законно избран президент и съпругата му. Разбира се, всичко това е строго в рамките на международното право и националното законодателство, в съгласие с американския Конгрес. Почти пълно мълчание от демократична Европа“, заяви Медведев. „Накратко, още една брилянтна стъпка към Нобеловата награда.” 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Медведев Тръмп САЩ Венецуела Европа ядрено оръжие Мадуро
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem