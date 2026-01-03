Ситуацията във Венецуела показа, че всяка държава трябва да укрепи максимално въоръжените си сили. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви това в коментар пред журналисти, предава ТАСС.

„Операцията в Каракас беше най-доброто доказателство за това, че всяка държава трябва максимално да укрепва въоръжените си сили, не позволявайки на разни богати нагли индивиди лесно да променят конституционния ред в търсене на петрол или нещо друго“, подчерта Медведев.

Според него „само ядрен арсенал може да осигури максимално укрепване, гарантиращо надеждна защита на страната!“

„Да живее ядреното оръжие!“, отбеляза заместник-началникът на Съвета за сигурност на Русия. „Брутална военна операция в независима държава, която не представляваше заплаха за Съединените щати. Залавянето от специални части на законно избран президент и съпругата му. Разбира се, всичко това е строго в рамките на международното право и националното законодателство, в съгласие с американския Конгрес. Почти пълно мълчание от демократична Европа“, заяви Медведев. „Накратко, още една брилянтна стъпка към Нобеловата награда.”