Техеран към Кипър: Не сте цел, ако британските бази не се използват срещу Иран

Ирански дипломатически източници заявиха, че Кипър не е изложен на заплаха, стига британските бази на острова да не се използват в операции срещу Ислямската република. Официалните коментари, направени пред ежедневника Politis, дойдоха ден след като FT цитира ирански „източници от вътрешните кръгове“, според които Техеран обмисля сценарии, които биха могли да разширят бъдещ конфликт отвъд Близкия изток към европейска територия, използвана срещу Иран, включително Кипър.

Според FT иранските сили са оценили варианти за нанасяне на удари по американски военни цели в Югоизточна Европа като част от подготовката за евентуална нова американска офанзива.

Двама души, описани от вестника като вътрешни източници от режима, заявиха, че България е сред разглежданите страни, след като миналия месец София одобри използването на въздушната база "Безмер" от американски самолети за презареждане.

Един от източниците заяви пред FT, че Кипър също е сред потенциалните цели за ответен удар.

По-късно източници от кипърското правителство омаловажиха информацията, като заявиха пред Cyprus Mail, че островът не е цел за Иран. Източници от външното министерство заявиха, че подобни съобщения и твърдения са се появявали и в миналото, като добавиха, че Никозия поддържа връзка с Техеран. В четвъртък ирански дипломатически източници се опитаха да успокоят Кипър, че островът не е изложен на риск от ирански удари, при условие че британските суверенни бази не се използват срещу Иран.

Източниците потвърдиха, че дипломатическите канали между Никозия и Техеран остават "отворени и активни".

Попитани конкретно за доклада на FT, същите източници заявиха, че изявленията, приписвани на ирански вътрешни източници, „не винаги са надеждни и често отразяват спекулации или реакции на заплахи от други страни“.

Те посочиха, че иранските власти са наясно с опасенията, изразени от кипърската страна относно жителите и служителите, живеещи в границите на британските бази.

Но добавиха, че иранските опасения, както и рискът за живота на иранците от актове на агресия, също трябва да бъдат разбрани.

Помолен да коментира статията на FT, геополитическият анализатор Зенонас Циарас заяви пред Cyprus Mail, че изглежда става дума за сигнал.

"На мен ми изглежда като сигнал отвътре в Иран, с цел възпиране, а не като реална и достоверна заплаха", каза Зенонас Циарас, лектор в Катедрата по турски и близкоизточни изследвания в Кипърския университет.