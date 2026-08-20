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Вашингтон затяга примката около Иран: "Или сте с нас, или срещу нас"

Това ще проработи в Иран

20.08.2026 | 19:09 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди в четвъртък съюзниците, че по въпроса за икономическата изолация на Иран те са или "с нас, или срещу нас", след като президентът Доналд Тръмп обяви нова инициатива в тази насока, съобщава Al Arabiya.

"Това ще бъде най-голямата координирана икономическа изолация в историята на света. И ние отиваме при тях и им казваме: или сте с нас, или сте срещу нас", заяви Бесент пред американската телевизия CNBC относно посланието си към съюзниците.

На въпроса дали САЩ ще окажат натиск върху Китай, той отговори, че "много разговори е най-добре да се водят на четири очи", но призова Пекин "да се присъедини към инициативата".

Той добави, че планът е да се засилят последиците от икономическите санкции срещу Иран, за да се "срине" правителството на страната.

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"Това ще проработи в Иран и ние ще свалим този режим", заяви Бесент. "Това ще бъде най-голямата координирана икономическа изолация в световната история".

Освен това той посочи, че планът означава също, че е по-малко вероятно САЩ да се наложи да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран.

"Ако упражняваме максимален икономически натиск, това означава, че вероятно няма да има мащабно възобновяване на военните действия, но ще подчертая, че това важи засега."

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