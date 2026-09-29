На ОМО "Илинден-Пирин" им се прииска: Мощите на цар Самуил може да не са негови

Мощите на цар Самуил може и да не са негови. Това каза за МКД професорът по история, специалист по средновековна история, Стойко Стояков, който е и съпредседател на ОМО „Илинден-Пирин“ по повод информацията, че Гърция ще върне на България тленните останки на цар Самуил.

Изданието пише още, че цар Самуил е бил средновековен македонски владетел, който от 997 до 1014 г. е управлявал Империята на Самуил, чийто политически и духовен център е бил в Охрид. Той е една от историческите фигури, които, макар и да е починал преди повече от 11 века, изключването му от македонската история България на практика превръща това в условие за членството на Македония в ЕС чрез дейността на историческата комисия, добавена като приложение към рамката за преговори. „Спектакълът“ около предаването на останките на македонския цар Самуил потвърждава още веднъж политическия „съюзнически“ заговор на Гърция и България срещу Македония.

Стойко Стоянов счита, че тази церемония ще бъде използвана за пропагандни цели срещу Македония в съвременния политически контекст, пише МКД.

"Този акт по предаването на останките на цар Самуил, договорен между България и Гърция, е не само исторически, но и правен въпрос. България няма правно основание да претендира за тези останки – те не са били нито намерени, нито изкопани от нейна територия, не са принадлежали на България и дори не е потвърдено, че останките са именно на цар Самуил. Те са открити на гръцката страна на езерото Преспа, на остров Свети Ахил, преди около петдесет години, и не е потвърдено дали са на цар Самуил. Може да са, а може и да не са. Но във всеки случай това предаване на артефактите ще бъде използвано за пропагандни цели срещу Македония, с която както България, така и Гърция имат проблем при признаването на съществуването на македонско малцинство в собствените си страни. Ето защо те възприемат самото съществуване на Македония като идеологическа заплаха за измислените си исторически нарративи и се нуждаят от материални символи, които да подкрепят пропагандата им", каза Стойко Стойков.

Стойков посочва, че това последно "историческо" сътрудничество между България и Гърция е само част от контекста на взаимната политическа подкрепа между двете държави в действията им срещу Македония в Съвета на Европа, Европейския съюз и в почти всички международни институции. Той припомня инцидента от 2007–2008 г. на българската граница, когато бяха конфискувани предизборните материали на гръцката партия "Виножито", която представлява местното македонско малцинство. Това се случи по време на предизборния период в Гърция и като конфискува материалите на "Виножито" и заподозря членовете ѝ в пропаганда, България на практика попречи на участието им в гръцките избори. Впоследствие, след приключването на изборите, България обяви, че граничната операция срещу "Виножито" е била проведена "по грешка".

"Това сътрудничество за обмен на артефакти между България и Гърция се подготвя откакто България се присъедини към ЕС, около 2007–2008 г. Гърция отдавна търси връщането на артефакти от своята територия, разпръснати по целия свят, така че това споразумение с България се вписва в този контекст. А България вече е ограбила много артефакти от Македония по време на окупациите, които е извършвала на македонска територия. Може би окупациите не са продължили дълго, но това е било достатъчно време за ограбване на артефакти под претекста, че са "български". Македония като държава трябва да поиска тези артефакти, откраднати от нейната територия", каза Стойков.