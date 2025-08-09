IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Предаде се един от издирваните за нелегалната фабрика за цигари в Свиленградско

Представил медицински документи, че бил на лечение в болница

09.08.2025 | 16:25 ч. Обновена: 09.08.2025 | 21:10 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Един от основните издирвани във връзка с най-голямата досега разкрита нелегална фабрика за цигари в България – Николай Перчемлиев – се е предал на органите на реда, съобщава Нова тв.

Той беше обявен за общодържавно издирване след акцията в свиленградското село Момково, при която в подземно помещение под кравеферма с площ около 1 000 кв. м бяха открити над 100 милиона цигари без бандерол.

Перчемлиев е представил медицински документи, че е бил на лечение в болница. Съдът му е наложил мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8000 лева.

По време на издирването бяха арестувани и съпругата му, и баща му, които впоследствие бяха освободени срещу гаранция от по 6 000 лева.

Властите все още издирват друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов. По делото е привлечен и шофьор, на когото е наложен домашен арест.

Всички обвиняеми са разследвани за държане на акцизни стоки в особено големи размери.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

издирван фабрика цигари МВР
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem