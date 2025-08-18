IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха убита кошута край девинското село Стоманово

Извършителят се издирва

18.08.2025 | 16:52 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:46 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Убита кошута е намерена край село Стоманово, община Девин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. 

Сигналът до полицията за намереното диво животно в местността Ровенето е подаден от служител в Държавно горско стопанство (ДГС) – Михалково.

На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство за отстрел на дивеч без надлежно разрешително, допълват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Директорът на ДГС – Михалково инж. Асен Иванов посочи за БТА, че сигналът до тях е подаден от председателя на ловната дружинка в село Стоманово. Служители на горското отиват на терен и извършват проверка, след което сигнализират до полицията. 

Според горските кошутата е била простреляна два-три дни по-рано, тъй като при намирането ѝ половината от тялото ѝ е било изядено от диви животни.

Все още не може да се каже кой е извършителят. Отдавна сме нямали такива случаи и това ни шокира, тъй като нашият район не се слави с бракониерски прояви, каза още инж. Иванов за БТА.

