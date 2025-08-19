Телефонът на Алексей Петров е изчезнал?

Телефонът на Алексей Петров изглежда, че може тихомълком да е изчезнал. Устройството бе криптирано и неговото отключване се очакваше да даде ключа към разкриването на убиеца на бившата барета.

Това най-вероятно няма да се случи, защото в момента никой не знае къде се намира телефона, съобщава "България Днес", позовавайки се на източници в полицията, които подозират, че криптираното устройство може да не е стигало въобще до централата на ФБР във Вашингтон, САЩ.

По последна официална информация през 2024 г. прокуратурата е изпратила молба за правна помощ към държавата, в която се намира централата на производителя на криптотелефона на Петров.

Какво се случва след това не е ясно, а опитите да бъде получена информация по случая бяха отбити с обяснението, че все още се води разследване.

Полицейските източници, които са запознати с разследването, се опасяват, че телефонът може и въобще да не е стигнал до центъра за разкодиране на ФБР, защото щеше да има някакви новини. Или устройството щеше да бъде разкодирано в рамките на няколко седмици, или щеше да стане ясно, че това не може да стане.

Към момента няма никакви данни от САЩ дали това се случва, което е притеснително и повдигна много въпроси. Колкото повече време мине, толкова повече намалява шансът убиецът на бившата барета да бъде разкрит, камо ли поръчителят на покушението.

Нашите следователи се надяват, че в данни от облака на Петров има някой коз, който да ги насочи към поръчителя на покушението. Полицаите разчитат точно на тези липсващи засега данни и ги считат за най-важни в разследването, защото не разполагат с други следи.

В телефона на Алексей Петров би могло да се видят кореспонденцията, пътуванията му, като по неофициална информация един от последните му воаяжи бил до САЩ. Това е една от следите и българските разследващи смятат, че убийството може да е поръчано именно от територията на Съединените щати.

Петров си е купил телефона именно от САЩ. Там има три водещи компании, които правят подобни устройства, като някои от тях са дори невъзможни за разбиване.

"Има данни, които сочат, че поръчителството за покушението е задействано от територията на САЩ повече от половин година преди да бъде ликвидиран Алексей Петров. Вероятността убиецът да е американец е минимална, най-вероятно е от балканските страни. За убиеца няколко неща са сигурни. Той е професионалист, това надали е първата мокра поръчка, която изпълнява, и много вероятно е да има военно минало. До него ще се стигне само ако успеем да докажем кой го е поръчал и защо. Има няколко версии, по които работим, но засега не могат да бъдат оповестени", казват полицейските източници, които работят по случая от самото начало на публичната екзекуция.