5 рецепти за ястия, богати на протеини

Ако искате да отслабнете и да влезете в красива изваяна форма, протеинитеса ключът към вашия успех. Освен добавянето на повече белтъчини към менюто е важно да следите и калориите, които приемате. Не е необходимо да сте прекалено рестриктивни към себе си и да гладувате, следвайки твърде нискокалорични диети. Можете да добавите редовни тренировки и упражнения към рутината си и да си позволявате по 3 пълноценни хранения по 500 калории на ден. Тази тактика работи и ще ви помогне да отслабнете.
Опитайте 5 идеи за високопротеинови ястия под 500 калории
Чесново пиле с ньоки, тиквичка и лук
Порции: 4
Време за готвене: 35 минути
Калории: 498
Съставки:
- 400 г ньоки
- 1 голяма глава лук, нарязан ситно
- 4 скилидки чесън, пресован
- 400 г пилешки гърди без кожа, нарязани
- 1 голяма тиквичка, нарязана ситно
- 30 г сушени домати, нарязани
- 2 кубчета пилешки бульон
- 100 г бейби спанак
- 2 супени лъжици котидж сирене
- 2 супени лъжици пармезан, настърган
- Спрей за готвене
- Сол и черен пипер на вкус
Приготвяне:
- Напръскайте голям тиган със спрея за готвене.
- Загрейте на средна температура.
- В тигана добавете ньоките и пържете около 7-8 минути, като разбърквате постоянно.
- Гответе до златисто.
- Извадете от тигана и оставете настрана.
- В тигана добавете лука и чесъна. При нужда напръскайте с още малко спрей за готвене.
- Гответе с разбъркване около 2-3 минути.
- Добавете пилешкото и гответе с разбъркване, докато добие златист към кафяв загар или около 5-6 минути.
- Добавете нарязаната на ситно тиквичка и гответе с разбъркване няколко минути, докато соковете от нея започнат да се изпаряват.
- Добавете нарязаните сушени домати заедно със стритите на прах кубчета бульон.
- Добавете 2-3 супени лъжици вода, спанака и котидж сиренето.
- Разбъркайте много добре и изчакайте, докато образувалият се сос започне да се сгъстява леко.
- Върнете ньоките в тигана и разбъркайте.
Източник: 5 идеи за високопротеинови ястия под 500 калорииТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.