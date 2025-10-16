5 рецепти за ястия, богати на протеини

Ако искате да отслабнете и да влезете в красива изваяна форма, протеинитеса ключът към вашия успех. Освен добавянето на повече белтъчини към менюто е важно да следите и калориите, които приемате. Не е необходимо да сте прекалено рестриктивни към себе си и да гладувате, следвайки твърде нискокалорични диети. Можете да добавите редовни тренировки и упражнения към рутината си и да си позволявате по 3 пълноценни хранения по 500 калории на ден. Тази тактика работи и ще ви помогне да отслабнете.

Опитайте 5 идеи за високопротеинови ястия под 500 калории

Чесново пиле с ньоки, тиквичка и лук

Порции: 4

Време за готвене: 35 минути

Калории: 498

Съставки:

400 г ньоки

1 голяма глава лук, нарязан ситно

4 скилидки чесън, пресован

400 г пилешки гърди без кожа, нарязани

1 голяма тиквичка, нарязана ситно

30 г сушени домати, нарязани

2 кубчета пилешки бульон

100 г бейби спанак

2 супени лъжици котидж сирене

2 супени лъжици пармезан, настърган

Спрей за готвене

Сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

Напръскайте голям тиган със спрея за готвене.

Загрейте на средна температура.

В тигана добавете ньоките и пържете около 7-8 минути, като разбърквате постоянно.

Гответе до златисто.

Извадете от тигана и оставете настрана.

В тигана добавете лука и чесъна. При нужда напръскайте с още малко спрей за готвене.

Гответе с разбъркване около 2-3 минути.

Добавете пилешкото и гответе с разбъркване, докато добие златист към кафяв загар или около 5-6 минути.

Добавете нарязаната на ситно тиквичка и гответе с разбъркване няколко минути, докато соковете от нея започнат да се изпаряват.

Добавете нарязаните сушени домати заедно със стритите на прах кубчета бульон.

Добавете 2-3 супени лъжици вода, спанака и котидж сиренето.

Разбъркайте много добре и изчакайте, докато образувалият се сос започне да се сгъстява леко.

Върнете ньоките в тигана и разбъркайте.

