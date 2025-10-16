IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 рецепти за ястия, богати на протеини

Вкусни и с малко калории

16.10.2025 | 22:31 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Ако искате да отслабнете и да влезете в красива изваяна форма, протеинитеса ключът към вашия успех. Освен добавянето на повече белтъчини към менюто е важно да следите и калориите, които приемате. Не е необходимо да сте прекалено рестриктивни към себе си и да гладувате, следвайки твърде нискокалорични диети. Можете да добавите редовни тренировки и упражнения към рутината си и да си позволявате по 3 пълноценни хранения по 500 калории на ден. Тази тактика работи и ще ви помогне да отслабнете. 

Опитайте 5 идеи за високопротеинови ястия под 500 калории

Чесново пиле с ньоки, тиквичка и лук

Порции: 4
Време за готвене: 35 минути
Калории: 498

Съставки: 

  • 400 г ньоки
  • 1 голяма глава лук, нарязан ситно
  • 4 скилидки чесън, пресован
  • 400 г пилешки гърди без кожа, нарязани
  • 1 голяма тиквичка, нарязана ситно
  • 30 г сушени домати, нарязани
  • 2 кубчета пилешки бульон
  • 100 г бейби спанак
  • 2 супени лъжици котидж сирене 
  • 2 супени лъжици пармезан, настърган 
  • Спрей за готвене
  • Сол и черен пипер на вкус 

Приготвяне: 

  • Напръскайте голям тиган със спрея за готвене. 
  • Загрейте на средна температура. 
  • В тигана добавете ньоките и пържете около 7-8 минути, като разбърквате постоянно. 
  • Гответе до златисто. 
  • Извадете от тигана и оставете настрана. 
  • В тигана добавете лука и чесъна. При нужда напръскайте с още малко спрей за готвене. 
  • Гответе с разбъркване около 2-3 минути. 
  • Добавете пилешкото и гответе с разбъркване, докато добие златист към кафяв загар или около 5-6 минути. 
  • Добавете нарязаната на ситно тиквичка и гответе с разбъркване няколко минути, докато соковете от нея започнат да се изпаряват. 
  • Добавете нарязаните сушени домати заедно със стритите на прах кубчета бульон. 
  • Добавете 2-3 супени лъжици вода, спанака и котидж сиренето. 
  • Разбъркайте много добре и изчакайте, докато образувалият се сос започне да се сгъстява леко. 
  • Върнете ньоките в тигана и разбъркайте. 

