Новини

Хванаха пласьор с метамфетамин в гипсираната си ръка

В пликче имало 20 грама дрога

20.08.2025 | 09:16 ч. Обновена: 20.08.2025 | 09:42 ч. 3
Снимка Фейсбук

Снимка Фейсбук

Полицаи задържаха непълнолетен младеж в Русе, след като открили у него наркотик. Това съобщиха от областната полицейска дирекция в крайдунавския град. 

17-годишният бил спрян за проверка на улица в града. В гипс на дясната му ръка полицаите открили пликче с 20 грама метамфетамин. 

При друг случай полицаите спрели за проверка двама души - на 36 и на 42 години. У по-младия била открита метална кутийка, съдържаща бяло вещество. От направения полеви наркотест е установено, че веществото е метамфетамин с тегло три грама. 

За първите шест месеца на годината при различни акции полицията е иззела в област Русе общо около 200 грама хероин, 10 грама амфетамин, 340 грама метамфетамин, 15 броя хапчета екстази, 650 грама марихуана, над 40 устройства от типа "вейп" с над 400 милилитра течност, съдържаща наркотично вещество, както и повече от 40 грама от опасния и бързо придобиващ популярност фентанил. Задържани са 152 души.

Това се случи Dnes, за важното през деня

пласьор наркотик гипсирана ръка
