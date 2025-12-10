Задържаха 27-годишен с амфети и марихуана

Арестуваха мъж от Смолян, държал в себе си 110 грама амфетамин и 240 грама марихуана, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Тя посочи, че това е станало в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на употребата и притежанието на наркотични вещества.

Мъжът, на 27 години, бил спрян за проверка снощи на изхода на смолянския кв. „Устово", на ул. „Хаджи Иван Бечев“. Той управлявал товарен автомобил „Ситроен C4“.

При извършените процесуално-следствени действия в мъжа са открити два полиетиленови плика, съдържащи бяло вещество на бучки, реагиращо на амфетамин, с тегло 110,30 грама, както и седем полиетиленови плика със суха растителна маса, реагираща на марихуана, с тегло 240,60 грама.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство, пише БТА.