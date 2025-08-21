IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пореден случай: Мъж преби жена си след семеен скандал

Домашното насилие е станало в разградското село Ясеновец

21.08.2025 | 14:38 ч. Обновена: 21.08.2025 | 15:12 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Пореден случай на домашно насилие регистрира полицията. Мъж преби жената, с която живее на семейни начала в разградското село Ясеновец.

На 20 август около 12:40 часа в Районното управление в Разград е получен сигнал за възникнал семеен скандал и полицията е отшла на място. Униформените са установили, които установили, че 51-годишен мъж е нападнал 35-годишната си жена, с която живее на семейни начала.

Мъжът удрял с юмрици жената и отправял към нея закани за убийство. Той е задържан от полицията.

