Проф. Димитров: Недоверието към еврото ще отмине

Присъединяването на България към еврозоната е на финалната права, но предстоят както технически, така и стратегически предизвикателства. Доверието е един от най-важните фактори за успеха на този процес, коментира проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС и член на Катедра "Национална и регионална сигурност", в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

За инвеститорите приемането на еврото носи повишено доверие, тъй като те няма да се налага да смятат превалутирания и да се притесняват от премахване на валутния борд, който все още действа в България.

Наред с дългосрочните ползи за бизнеса и икономиката, обществото трябва да се подготви и за краткосрочните проблеми. Очаква се да има неуредици в началото, свързани с обмена на пари и техническото използване на еврото в по-малките населени места. Януари месец се очертава като критичен момент в този аспект, смята Димитров.

На конференцията миналата седмица в България за влизането на страната в еврозоната президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че има опасност от по-значимо повишаване на цените в сектора на услугите, който до по-голяма степен попада в сивата икономика, напомни Димитров.Опитът на Хърватия от 2023 г. показва, че тези проблеми са реални – технически затруднения и „известно повишение на цените“.

Имаше нужда и все още има нужда от по-целенасочена кампания за приемането на еврото сред населението, смята Димитров, докато за бизнеса ползите са били ясни.

„Някак си много официално звучат всичките съобщения... Дискусията се вкара в руслото на емоциите, а не на нормални икономически или политически разсъждения."

Голям проблем беше и дезинформацията, която се разпространяваше паралелно с официалната кампания, каза Димитров, и възприятието, че няма особена нужда от борба срещу дезинформацията около еврото.

Ролята на висшите учебни заведения като УНСС е да се борят с дезинформацията, като изграждат критично мислене у студентите, коментира Димитрова. Това се постига чрез провеждане на различни дискусии, които да се провеждат в различни формати.

"Ние на това учим нашите студенти - да мислят критично и да оглеждат всички неща.“

След първоначалния сблъсък с новото, емоциите около еврото бързо ще отшумят, смята Димитров.

"Когато се включат емоциите - новото, неизвестното - винаги плаши, но затова е необходима тази информационна кампания да продължи, да има доверие, защото всичките неща се крепят на доверие. Мисля, че това ще отмине бързо, като хората видят еврото в портфейлите си.“

