IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Зафиров: Доброволчеството не е просто мисия или кауза

Това е възможност за обединение на институциите, добави той

10.11.2025 | 17:22 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Атанас Зафиров от БСП-ОЛ заяви, че доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите и гражданския сектор. Вицепремиерът взе участие на кръгла маса, организирана по негова инициатива в Министерския съвет, на тема: "Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците в България?".

“Форумът е важен, належащ и в точния момент”, казва вицепремиерът. Зафиров припомни, че единият от законопроектите за насърчаване на доброволчеството беше внесен от него и група народни представители на 13 ноември 2024 година. На 17 април миналата година Народното събрание разгледа предложението на първо четене, заедно с два законопроекта, внесени от две други парламентарни групи - на ГЕРБ-СДС и на ПП-ДБ.  

“Трите законопроекта споделяха една обща цел - създаване на ясен, стабилен и справедлив правен аргумент за добротворството в България”, каза Зафиров и отбеляза, че впоследствие трябваше да бъде сформирана работна група, която да подготви общо законопроект, предвиден за разглеждане на второ четене в парламента. 

Свързани статии

Вицепремиерът подчерта като положителен факт, че още на първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество се взе решение за организиране на обща среща, което според вицепремиера е ясен знак, че темата за доборволчеството е припозната като приоритетна от страна на гражданския сектор. 

“Дискусията е важна, защото тя ще помогне да се структурират различните гледни точки и предложения, заложени в законопроекта. Освен това дискусията ще осигури база за по-широк и по-устойчив обществен диалог по темата. Българското обществото очаква този законопроект повече от 15 години”, каза още вицепремиерът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Атанас Зафиров БСП-ОЛ вицепремиер доброволчество кръгла маса институции
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem