За старт на годината: Пращат глобите за средната скорост в началото на 2026 г.

Националното тол управление ще изпраща фишове за нарушения на средната скорост, засечени от камерите по пътищата, но методиката за глобяване все още не е изработена.

Фишовете за средна скорост ще започнат да се издават от февруари 2026 г. До тогава нарушителите, заснети от камерите, трябва да знаят, че глобите ще им бъдат наложени.

Системата ще обработва всички нарушения, засечени от момента на старта ѝ.

„Тези хора, които са извършили нарушение откакто заработи системата и влезе в сила законът, няма да бъдат подминати – ще получат фишовете, когато системата заработи през февруари“, обясни Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Измерването на средната скорост е целено да успокои трафика и да намали пътнотранспортния травматизъм. Русинова споделя, че много водачи вече карат по-бавно. Очаква се тази тенденция да даде ефект в дългосрочен план.

Европейският център за транспортни политики прогнозира, че пътнотранспортният травматизъм се измества от летния сезон към периода май – ноември. Причините са комплексни: лоша пътна инфраструктура, недостатъчно обучение на водачите, слаб контрол върху нарушенията

Най-много инциденти се наблюдават там, където трафикът е най-натоварен. Две от черните точки са на АМ „Тракия“. Завишен травматизъм се отчита и в региони с по-слаб контрол при строителството и нарушенията.

„Това не е наша измислица, а официални данни, публикувани ежегодно от държавата“, уточни Русинова.