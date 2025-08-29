IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Млад мъж в болница с порезна рана след битов скандал в село Зимница

Той е бил ранен от 74-годишен мъж

29.08.2025 | 13:45 ч. Обновена: 29.08.2025 | 19:48 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Мъж на 22 години е настанен в болница с порезна рана след битов скандал в мъглижкото село Зимница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Сигнал за инцидента е получен снощи минути след 23:00 часа. На място е установено, че е настъпил скандал между двама мъже на 22 и 74 години. По време на него по-възрастният е порязал с нож лявата ръка в областта на китката на по-младия. 

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в Стара Загора, без опасност за живота. 

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Зимница ОДМВР-Стара Загора
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem