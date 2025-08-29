Млад мъж в болница с порезна рана след битов скандал в село Зимница

Мъж на 22 години е настанен в болница с порезна рана след битов скандал в мъглижкото село Зимница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен снощи минути след 23:00 часа. На място е установено, че е настъпил скандал между двама мъже на 22 и 74 години. По време на него по-възрастният е порязал с нож лявата ръка в областта на китката на по-младия.

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в Стара Загора, без опасност за живота.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.