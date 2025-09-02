АТВ-то, с което Бургазлиев помете петима, е незаконно отвсякъде

Институтът за пътна безопасност излезе с шокиращи разкрития около регистрацията на АТВ-то, предизвикало зверската катастрофа в Слънчев бряг на 14 август. В доклада на организацията се посочва, че превозното средство е било вписано с нередовни документи, отдавало се е незаконно под наем, а дори и техническият преглед се оказал фалшив.

Оказва се още, че срещу същото АТВ – както и срещу подобни превозни средства – вече има десетки сигнали за инциденти. Проверката е показала, че документите, представени при регистрацията, всъщност се отнасят за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение. В регистрационния талон е било записано, че бъгито е с мощност 4 kW и маса до 580 кг, докато реалните му параметри са почти двойно по-високи – 7 kW мощност и тегло близо тон.

„Годишният технически преглед е минат незаконно – там можеше да се види това, което и ние установихме: че машината е по-тежка и не отговаря на параметрите. Имаме срив, корупция и безхаберие. Незабавно премиерът трябва да извади червения картон – със жълти няма да стане“, коментира председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев.

Автомобилният състезател и собственик на пункт за технически прегледи Румен Дунев допълва, че е нужна незабавна регулация. По думите му в пунктовете за ГТП се сравняват данните от рамата и талона, но не е тяхно задължение да проверяват параметрите на двигателя. „В конкретния случай табелата и талонът съвпадат, има и снимка на двигателя, който е под корите, но именно там се открива разминаването. Затова казвам, че лицето, упражнило контрола при регистрацията, неволно или умишлено е допуснало грешка“, уточнява той.

Междувременно в интернет пространството изобилстват обяви за отдаване на АТВ-та под наем, като в повечето случаи се рекламират екстремни преживявания и групово каране по офроуд терени. В някои обяви дори има условия за минимална възраст от 23 години и поне три години шофьорски стаж.

„Наистина тези машинки – АТВ, УТВ, бъгита – са предназначени за офроуд. В България обаче масово се отдават за каране в градска среда, защото няма регулация. Докато няма закон, който да уреди тази дейност, всеки ще продължи да прави каквото си иска“, коментират експертите.

В становището на Института за пътна безопасност се подчертава още, че в курорт като Слънчев бряг, където има изключително много пешеходци, е абсолютно недопустимо движението на електрически превозни средства, развиващи толкова висока скорост, пише БНТ.