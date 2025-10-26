IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проверяват театралната школа на Мариан Бачев след скандала с оргията с 20-годишен

Арестувани бяха Станимир Хасърджиев и Росен Белов

26.10.2025 | 17:05 ч. Обновена: 26.10.2025 | 18:45 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Район "Изгрев" започва проверка на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт" след арестите и скандала с публичните личности Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов. Това става ясно от пост в личната страница във Фейсбук на кмета на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев. Школата е настанена в сградата на читалището в района.

Припомняме, Белов беше арестуван заедно с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още двама съучастници: Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция, и гръцки гражданин, работещ като модел. Те са обвинени в плен и принуда на младеж, след като са го поканили в апартамента в София на Хасърджиев и са го упоили с наркотик по време на оргия.

Белов веднага бе отстранен от театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт", както и от Театър София, където работи паралелно. Актьорът е преподавател в детската работилница на Мариан Бачев от 7 години.

"Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи. Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината.

Няма да допусна децата на “Изток", “Изгрев" и “Дианабад" да бъдат изложени дори и на минимален риск!", написа кметът Делян Георгиев.

