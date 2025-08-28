IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Правят проверка на проверката по случая с Бургазлиев, блъснал петима с АТВ

Разследването на случая е поето от Националната следствена служба

28.08.2025 | 13:05 ч. Обновена: 28.08.2025 | 15:09 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров заяви пред журналисти в Бургас, че ще бъде извършена обективна проверка на случая в Слънчев бряг, при който Никола Бургазлиев - син на полицейски служители, блъсна с електрическо АТВ 5-ма души, като двама от тях са в много тежко състояние.

Тодоров подчерта, че за да се разсеят всички съмнения, разследването на случая е поето от Националната следствена служба:

"Събират се доказателства, разглеждат се всички документи, но за да разсеем и да не допуснем спекулации по темата, министърът разпореди да се извърши проверка на проверката, която е извършвана тук от Областната дирекция на МВР в Бургас, въпреки че нямаме никакви съмнения в обективността ѝ".

Тони Тодоров МВР АТВ Никола Бургазлиев
