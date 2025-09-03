Полицията установи наркооранжерия край Варна

Полицията във Варна е разкрила наркооранжерия в региона, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

При специализирана полицейска операция по линия на противодействието на разпространението на наркотични вещества вчера, в землището на село Въглен, община Аксаково, са открити и иззети 40 растения от рода на конопа, в различни стадии на растеж, торове и препарати, служещи на отглеждането им.

В момента на полагане на грижи за растенията са задържани двама братя – на 46 и 47 г. от Варна, известни на полицията и осъждани за различни престъпления.

При извършените процесуално-следствени действия у по-възрастния от тях е намерен и иззет кокаин.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. Случаят е докладван на Районната прокуратура във Варна, под чийто надзор продължават действията по разследването.