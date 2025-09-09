Версиите се разминават: Появиха се клипове от побоя на полицейския шеф Николай Кожухаров ВИДЕО

След като няколко дни се говореше, че кадри от побоя на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров има, но те така и не бяха показани, днес се появиха първите видеа, които разкриват какво се е случило. И версията на властите се разминава с реалната ситуация.

Клиповете бяха публикувани във фейсбук страницата на "Българските елфи".

На първия, който е с продължение 19 минути, се вижда как жена и дете с колело се движат по пътя пред жилищен блок, когато до тях преминава кола. Часът е 00:24 ч. на 4 септември. Няколко метра по надолу колата спира, към шофьорското място се приближава мъж, който посяга. След малко шофьорската врата се отваря и той е повален на земята. Жената, която е няколко метра по-напред, се затичва към колата. На този запис колата се вижда в далечината и кадрите са неясни, но се забелязва струпване на хора около автомобила. Около 00:32 ч., според часа на записа, пристигат три патрулки. В 00:40 ч. на мястото идва и линейка. Тя обаче си тръгва малко повече от минута по-късно.

Вторият видеоклип е монтаж на BG Elves и вграждането му е ограничено. В него са събрани репортажи от новините по случая и свидетелските показания на четиримата младежи, както и приближени кадри от първия запис. От 2-рата минута на видеото се вижда как колата спира и един от мъжете, движещи се по улицата отива до шофьорското място. Той се пресяга към колата, врата се отваря и го събаря на земята. Тогава от колата изскачат и другите младежи, вижда се размяна на удари, струпване на хора, което обаче не продължава дълго.

Самите BG Elves пишат:

Ексклузивни кадри от камера номер 2, запечатала момента на боя в Русе, при който (най-много) пострада старши комисар Кожухаров.

Изгледайте внимателно ЦЯЛОТО ВИДЕО. Кадрите от инцидента са малка част от съдържанието, което министър Митов и подопечните му вече са гледали, запознали са се подробно какво се е случило и въпреки това са решили да съсипят живота на 4 млади момчета, просто, защото могат. Обърнете внимание колко убеден е Митов - няма какво да се обърка, ще скрие всичко, че и остроумничи, доволен е, щом ще вкара в килия 15 годишен, без да има причина. Единственото, което го интересува, е да се престори за момент на важен, да се почувства, че е някакъв, че от него нещо зависи. Все едно не знаем, че е обикновен фигурант, който не става за чеп за зеле - провал, пълен. Провали се като политик, но се провали и като човек. Падение, което удари своето абсолютно дъно.

И Дани, това, което се опита да направиш е гадно, човече и вече не ти искаме само оставката. Преди нея искаме да се извиниш, на майка си. После и на момчетата, а накрая и на всички нас. След което искаме да заживееш някъде далеч, за да те забравим.

ПП Кадрите съдържат много отделни елементи, всеки от които, заедно и поотделно, олицетворява цялото мутренско управление на ПП ГЕРБ - Ново Начало, от-до, както си трябва.

Четиримата, обвинени за побоя, остават в ареста. Това са 8-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният Станислав А. и 18-годишният Кирил Гочев. Всички те досега не са имали присъди и криминални прояви.

Вчера в интервю за медиите Кирил Гочев, който е бил зад волана на автомобила, заяви, че не е карал с висока скорост, а с 40 км/ч. Забележката, която е била отправена към тях от Георги Димитров била за шума на автомобила. Той се държал агресивно към младежите и въпреки че те се извинили, той ударил Кирил през прозореца на колата. Кирил отвърнал на удара с ръка, но при опита да излезе от колата бил блъснат и си ударил главата, след което няма спомен какво точно е станало. Той също заяви като останалите обвиняеми, че Кожухаров се е представил едва след края на сбиването.

А версията на прокуратурата е следната:

Около полунощ на 4 септември четиримата младежи са се возили в лек автомобил „Мерцедес CLK" с две врати, като водач е бил Кирил Гочев, до него на предната седалка е бил Станислав, а отзад са пътували Виктор и Жулиен. Шофьорът се насочил към центъра, разминал с група пешеходци след кръстовището на ул."Мостова" и ул."Васил Петлешков". Това са били Николай Кожухаров и другият пострадал Георги Димитров със съпругите си и малолетните им деца. Тъй като колата се движела със скорост и по начин, който застрашавал пешеходците, Георги Димитров е отправил забележка на водача да се движи със съобразена скорост. Кирил Гочев е спрял и слязъл от колата, като е блъснал с вратата насочилия се към него Георги Димитров. Всички са излезли от автомобила и са последвали удари в лицето на Димитров. Тогава Николай Кожухаров е оповестил, че е полицай, а шофьорът Кирил Гочев е заявил, че „Не ме е..е кой си, искам си личното пространство". Последвали са удари върху шефа на полицията, нанесени от Жулиен Кязъмов и 15-годишния Станислав, като именно непълнолетният е нанесъл удара, който е причина за тежкото състояние на Кожухаров. При пристигането на полицията на място първоначално са били само трима от младежите, тъй като 15-годишният е избягал, но впоследствие се върнал. Връчени са им били призовки да се явят на следващия ден в районното, за да дадат обяснения за инцидента, но след влошаването на състоянието на ст. комисар Кожухаров са били задържани от полицията.