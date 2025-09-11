IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жесток побой над шофьор, той е с много фрактури и перфориран бял дроб

Биячите му са откраднали телевизор, телефон, дебитна карта

11.09.2025 | 16:28 ч. Обновена: 11.09.2025 | 22:12 ч.
Окръжната прокуратура във Видин е образувала досъдебно производство срещу двама младежи, нанесли побой над шофьор на камион. Младежите на 17 и 20 години са причинили средна телесна повреда на мъжа, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал на 7 септември в района на с. Медовица, област Видин, 62-годишният шофьор бил нападнат от двамата младежи. След побоя мъжът е с множество фрактури -  череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб.

Биячите на шофьора са откраднали от него верижка от жълт метал, а от кабината на управляемия от него влекач - телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта. По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.

С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. Пълнолетният мъж е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.

Това се случи Dnes

