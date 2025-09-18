Убийството във Варна: Син наръгал майка си, хванала го да взима наркотици

Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване на тежко криминално престъпление, извършено в града. Случаят касае убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове на 18 септември 2025 година в жилищния комплекс "Чайка".

Припомняме, че тялото на жената бе намерено по-рано днес, като първоначално се съобщи, че няма следи от насилие. По-късно стана ясно, че жената е издъхнала вследствие на прободно-порезни рани, нанесени в областта на сърцето.

Органите на реда са предприели незабавни оперативно-издирвателни действия, като вече са събрани сведения, насочващи към евентуалния извършител. Предстоят разпити на свидетели, назначаване на експертизи и допълнителни следствени действия с цел пълно изясняване на фактите и обстоятелствата около престъплението. Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

Според информация на "24 часа" става дума за семеен скандал. Жената е хванала сина си да употребява наркотици. Двамата се скарали в градинката пред блока и той я наръгал. След като намушкал майка си, мъжът избягал. Той е задържан, в момента се намира в полицията. Разследването по случая продължава. То се води от Окръжната прокуратура във Варна.

Жителите на квартала са в шок от случилото се, а органите на реда уверяват, че се работи активно за разкриване на извършителя и мотивите за тежкото престъпление.