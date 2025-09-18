Откриха тяло на жена край блок във варненския квартал "Чайка"

Тяло на починала 48-годишна жена е открито във варненския квартал "Чайка", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за открит труп в градинката в близост до блок 6 е получен в 4.50 часа тази сутрин.

Районът е отцепен. На мястото на инцидента има Криминалистична лаборатория.

На този етап не е ясна причината за смъртта на жената. Тялото й е откарано за аутопсия. По информация на bTV по тялото на починалата има следи от насилие.

В момента се работи за изясняване на случая и е образувано досъдебно производство.