Откриха тяло на жена край блок във варненския квартал "Чайка"

Тяло на починала 48-годишна жена е открито във варненския квартал "Чайка", съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът за открит труп в градинката в близост до блок 6 е получен в 4.50 часа тази сутрин.
Районът е отцепен. На мястото на инцидента има Криминалистична лаборатория.
На този етап не е ясна причината за смъртта на жената. Тялото й е откарано за аутопсия. По информация на bTV по тялото на починалата има следи от насилие.
В момента се работи за изясняване на случая и е образувано досъдебно производство.