IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Откриха тяло на жена край блок във варненския квартал "Чайка"

Сигналът е подаден рано тази сутрин, случаят се изяснява

18.09.2025 | 10:40 ч. Обновена: 18.09.2025 | 11:30 ч. 5
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Тяло на починала 48-годишна жена е открито във варненския квартал "Чайка", съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Сигналът за открит труп в градинката в близост до блок 6 е получен в 4.50 часа тази сутрин. 

Районът е отцепен. На мястото на инцидента има Криминалистична лаборатория.

На този етап не е ясна причината за смъртта на жената. Тялото й е откарано за аутопсия. По информация на bTV по тялото на починалата има следи от насилие. 

В момента се работи за изясняване на случая и е образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

квартал Чайка тяло на жена полиция Варна
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem