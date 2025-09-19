IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Пращат младежа, убил майка си във Варна, в психото в Ловеч

Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества

19.09.2025 | 17:30 ч. Обновена: 19.09.2025 | 18:21 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

24-годишен мъж с инициали Д.Е. е привлечен в качеството му на обвиняем за убийството на неговата майка, по искане на Окръжна прокуратура - Варна той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение, съобщават от пресцентъра на апелативната прокуратура.

Младият мъж е с постоянна мярка "задържане под стража", но по искане на прокуратурата ще бъде настанен в психиатрично заведение за изследване, което ще бъде извършено в психиатричната болница към затвора в Ловеч.

Свързани статии

Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември в ж.к. „Чайка". Според аутопсията, смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето.

Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни за това, че Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Варна убийство психиатрична клиника Ловеч наркотици
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem