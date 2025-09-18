Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Съдът остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, но пусна под парична гаранция от 10 хиляди лева съветникът му Петър Рафаилов, съобщава БНТ.

Съдът прие, че прокуратурата не е бездействала, докато двамата са били задържани, каквото обвинение по-рано имаше от защитата.

Двамата бяха разследвани за участие в организирана престъпна група за корупция във връзка с обществени поръчки в столичните райони "Люлин" и "Младост".