Трима излизат от ареста по делото за пране на пари от порно сайт

Трима от престъпната група за пране на пари, арестувана в Пловдив на 7 октомври, са с мярка "подписка", а четвъртият остава в ареста. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата в града след решение на Апелативния съд, което е окончателно.

Групата присвоявала суми, изработени от жени в еротичен сайт, и ги влагала в недвижими имоти, злато, автомобили. По този начин без знанието на една от младите жени били отклонени заработените от нея в рамките на няколко години 2,8 млн. щатски долара. Четиримата мъже са с обвинения, че са действали като организирана престъпна група в периода от януари до октомври тази година. При ареста им са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Мъжът, който остава в ареста, се занимавал с набиране на кандидатките за еротични модели, на които създавал профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвал към свои банкови сметки. За него има данни за многобройни пътувания зад граница до Великобритания и страни извън Европейския съюз. Затова съдът счита, че при една по-лека мярка за неотклонение има реална опасност той да се укрие и поради тези съображения съдебният състав потвърди взетата спрямо него най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража". Относно обстоятелството, че скоро очаква раждането на дете, съдът счита, че има близки, които могат да се погрижат за бъдещата майка, с която мъжът живее на семейни начала.

За останалите трима обвиняеми съдът прие, че няма опасност да се укрият или да извършат престъпление при по-лека мярка за неотклонение и измени задържането ми под стража в „подписка“.

Определението на апелативния съд е окончателно.