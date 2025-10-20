IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Убиха 37-годишен българин пред клуб в Атина

Властите са започнали разследване, за да установят извършителите на нападението

20.10.2025 | 09:22 ч. 9
Снимка: Pixabay/ Gadini

 37-годишен българин е убит в Атина, съобщават от "24 часа". 

Инцидентът е станал малко след 3 часа сутринта в клуб на улица „Ласани" 6 в в Бурнази-Перистери. Българинът излязал навън, за да говори с някого, но по все още неизвестна причина последвал разгорещен спор, в резултат на който 37-годишният мъж бил намушкан в корема и се срутил на тротоара, целия с кръв.

Закаран е в местната болница на квартал Никея, където въпреки усилията на лекарите е починал.

Атаката шокира местната общност и посетителите на заведението, които станаха свидетели на кошмарна сцена.

Властите започнаха разследване, за да установят извършителите на нападението. Събират записи от охранителни камери в района и разкази на очевидци, за да идентифицират извършителя на убийството.

