"Живият Нострадамус" вещае здравословна криза за Путин през 2026 г.

Саломе твърди, че очаква "експлозивни събития" от Кремъл

13.12.2025 | 16:15 ч.
Психологът Атос Саломе, известен още като "Живият Нострадамус", е направил предсказание за 2026 г. Едно от тях се отнася до руския диктатор Владимир Путин. 39-годишният медиум предсказва "неврологична" здравословна криза за лидера на Кремъл, според британското издание Express. 

Той придобива славата си, след като прави няколко предсказания, които впоследствие се сбъдват. Те включват избухването на COVID-19 и смъртта на кралица Елизабет II. "Живият Нострадамус" сподели списък с предсказания за следващата година ексклузивно с Express. Начело на списъка е промяна в глобалната динамика на силите в Русия, Индия и Германия. Според него това е „невидима реконфигурация на планетата“. 

"В Москва Владимир Путин е изправен пред неврологична криза, която ще попречи на вземането на стратегически решения. Путин вероятно ще даде приоритет на здравето си, създавайки възможност за триумвират от Патрушев, Шойгу и Бортников да остане на власт до май 2026 г.", каза той пред изданието. 

Авторите на статията отбелязват, че гореспоменатите лица саот най-тясното обкръжение на Путин. Николай Патрушев е официален помощник на диктатора, Сергей Шойгу е секретар на Съвета за сигурност и бивш ръководител на руското Министерство на отбраната, а Александър Бортников е директор на Федералната служба за сигурност на Русия. През цялата година се разпространяват различни слухове за здравето на руския владетел. Не е ясно дали 73-годишният лидер на страната агресор страда от някакви специфични здравословни проблеми. През октомври обаче Кремъл потвърди, че е бил хоспитализиран след двуседмично отсъствие от публичното пространство. 

Какво още предсказва "живият Нострадамус" за 2026 г.?

Според Атос Саломе в Индия ще избухне корупционен скандал, свързан с Националната мисия за зелен водород. Това събитие може да принуди премиера Нарендра Моди да подаде оставка. Екстрасенсът смята, че това ще наруши баланса в рамките на БРИКС, която включва Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка, Египет, Етиопия, Иран, Индонезия и Обединените арабски емирства.

"Ситуацията предполага, че е възможен законодателен преврат, но все още има възможности за обръщане на тази ситуация. Моди трябва да действа предпазливо и решително, стратегически и отговорно, като коригира траекторията, преди напрежението да ескалира в институционална криза без изход", казва той.

