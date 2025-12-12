Тийнейджър от Тенеси уби майка си с помощта на доведения си баща

Тийнейджър от Тенеси и неговият доведен баща се явиха в съда тази седмица във връзка с предполагаемото брутално убийство на майката на момчето, чието овъглено тяло беше открито в задния двор на семейния дом през октомври.

Полицаи са пристигнали в къща в Грейсвил, щата Тенеси, на 28 октомври, за да проверят сигнал за изчезването на 50-годишната Силвия Вилчес, потвърдиха от офиса на шерифа на окръг Секвочи в изявление до People.

Съпругът ѝ Дейвид Гардинър, на 64 години, и 18-годишният ѝ син Габриел Вилчес казали на служителите, че тя се намира в родната си Коста Рика, сочат данни от арестен доклад, цитиран от ABC 7, както и от предварително съдебно заседание, проведено в понеделник, 8 декември, цитирано от костариканското издание Tico Times. Скоро след това служителите на реда преценили, че обстоятелствата около изчезването на Силвия са съмнителни, посочват от шерифския офис. При претърсване на имота на 30 октомври разследващите открили овъглени човешки останки, които впоследствие били идентифицирани като принадлежащи на Силвия.

По време на заседанието в понеделник, служител на реда заявил, че разследващите са открили работен кабинет със засъхнали червено-кафяви петна и следи от кръв по стените, бюрото и принтера.

В хода на разследването Габриел твърдял пред полицията, че е пребил майка си с бухалка в кабинета, след което е изтеглил тялото ѝ до огнището в двора, заяви служителят в съда. По време на втори разпит той допълнил, че вторият му баща Дейвид Гардинър е наблюдавал побоя и също я е удрял с бухалката. След това двамата занесли тялото до огнището и го изгорили, твърди още младежът. Гардинър от своя страна заявил пред полицията, че по време на убийството е спял и отрекъл да има каквото и да било участие.

Бруталното престъпление разтърси местната общност и близките на Силвия.

Нейният племенник разказал пред Tico Times, че тя е довела Габриел в Съединените щати, за да го спаси от трудностите, с които се сблъсквали в Коста Рика, където момчето имало напрегнати отношения с биологичния си баща.

"Тя го отгледа и му даде всичко", казва племенникът ѝ Олман Мена, като твърди, че Габриел е имал проблемно минало и е бил докладван в училище за агресивно поведение.

Силвия, позната сред близките си като Габи, била обичан член на местната църковна общност.

"Ако я опознаеше дори малко, животът ти винаги ставаше по-богат. Тя беше от хората, които не те оставят същия след среща с тях. Това беше радост", казва пасторът на "Lewis Chapel Church of God" Джеф Смит пред Local 3 News.

Властите не са оповестили публично възможен мотив за престъплението.

Габриел и Гардинър са обвинени в умишлено убийство от първа степен и оскверняване на труп, съобщават от шерифския офис.

Информация за признанията им и за адвокатите им също не е налична към момента.

Съдия определи гаранция от 250 000 долара за Гардинър, а Габриел беше оставен в ареста без право на парична гаранция, съобщава Tico Times.