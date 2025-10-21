IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Назначиха охрана на семейството на нападнатия главен прокурор

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя

21.10.2025 | 14:58 ч. 7
Правосъдният министър Георги Георгиев заяви, че от днес семейството на нападнатия прокурор Иво Илиев се охранява от служители на Главна дирекция “Охрана“ към Министерство на правосъдието. Заповедта идва лично от министъра, съобщи той в социалните мрежи.

"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме. СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя. Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев”, се казва още в съобщението на Георгиев.

“Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София. Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция “Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане”, добавя правосъдният министър.

Припомняме, че снощи маскиран мъж с чук нападна магистрата в подземен гараж до дома му.

Тагове:

прокурор нападение мъж с чук СДВР министър на правосъдието Георги Георгиев
