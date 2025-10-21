IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Асоциацията на прокурорите: Нападението над магистрат е недопустимо

Това е удар срещу държавността, посочват от институцията

21.10.2025 | 14:18 ч. 29
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Асоциация на прокурорите в България определя нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността, посочват в позиция от асоциацията по повод нападението над прокурор в София в понеделник вечерта.

Колега прокурор е бил нападнат пред дома си в София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно, пише в позицията.

Свързани статии

В нея се посочва още, че нападението е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. “Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа, независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат”, допълват от прокурорската асоциация.

От асоциацията посочват, че в българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата. “Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия”, се посочва още в позицията. 

Асоциация на прокурорите в България застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях, се отбелязва в позицията.

Както Dnes.bg съобщи, вчера вечерта прокурор от Софийската градска прокуратура бе нападнат с чук пред дома му в столичтния квартал „Студентски град“. По случая е образувано досъдебно производство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Асоциация на прокурорите нападение над прокурор
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem