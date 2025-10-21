Асоциацията на прокурорите: Нападението над магистрат е недопустимо

Асоциация на прокурорите в България определя нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността, посочват в позиция от асоциацията по повод нападението над прокурор в София в понеделник вечерта.

Колега прокурор е бил нападнат пред дома си в София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно, пише в позицията.

В нея се посочва още, че нападението е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. “Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа, независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат”, допълват от прокурорската асоциация.

От асоциацията посочват, че в българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата. “Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия”, се посочва още в позицията.

Асоциация на прокурорите в България застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях, се отбелязва в позицията.

Както Dnes.bg съобщи, вчера вечерта прокурор от Софийската градска прокуратура бе нападнат с чук пред дома му в столичтния квартал „Студентски град“. По случая е образувано досъдебно производство.