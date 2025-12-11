IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Над 40 души са арестувани снощи на протеста, двама с големи суми пари

Протестът в София вчера се размина без ексцесии

11.12.2025 | 08:16 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Над 40 души са арестувани по време на втория голям протест снощи в София, съобщиха от СДВР. Те са задържани предимно след митинга сред групи мъже, облечени в черно и с качулки.

Протестът вчера се размина без ексцесии. За кратко младежи с маски и качулки се опитаха да запалят контейнери, но напрежението бързо беше потушено.

В задържаните са открити пиротехнически изделия, спрейове и маски. Някои от арестуваните са били и без лични документи, уточняват от столичната полиция.

В двама от задържаните на контролните пунктове около протеста в Триъгълника на властта са открити големи суми пари. В единия са открити 1500 евро, а в другия - 10 000 лева.

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протести
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem